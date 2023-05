Lady Gaga llegó al Met Gala 2019 vestida con un enorme vestido rosa fucsia de cuello alto, mangas abullonadas y una larga cola. Pero eso no era todo, ya que la cantante nos sorprendió no con uno, ni con dos, ni con tres, ¡sino con cuatro cambios de looks! En su segundo look, Lady Gaga llevó un vestido negro ceñido al cuerpo con una sobrefalda gigante en el lateral. Su tercer estilismo era un diseño satinado minimalista de tirantes espagueti a juego con el primer look. Y para su última transformación, Lady Gaga se puso un conjunto lencero negro con botines de plataforma infinita y una carretilla llena de vino y sombreros estilo cowboy.