‘tWitch’ Boss: se ha determinado el futuro de la herencia del recordado coreógrafo

Fue en diciembre de 2022 que Stephen Boss perdió la vida a los 40 años y tras su muerte se descubrió que no había dejado testamento; por ende, el futuro de su esposa Allison Holker, de 35 años, y sus hijos en común Weslie, de 14, Maddox, de siete, y Zaia, de tres, quedaba incierto ya que él era jefe de familia. A casi 5 meses del triste desenlace del coreógrafo de Ellen DeGeneres, el destino de la herencia de “tWitch” ha sido decidido y a su viuda se le otorgará la mitad del patrimonio del también recordado productor.

©GettyImages



Se determina el futuro de la herencia de tWitch Boss

Según los documentos judiciales obtenidos por E! News, la mitad de las ganancias monetarias de Stephen por su trabajo como coreógrafo, productor y más han sido cedidos a quien fuera su esposa. La decisión legal del Tribunal Superior de California se emitió el 26 de abril, cuatro meses después del fallecimiento de Stephen.

En febrero, Allison presentó una Petición de propiedad conyugal para demostrarle a la corte que ella es la esposa de Stephen. El mencionado medio argumenta que el equipo legal de Allison señaló que Stephen “no poseía nada de valor en el momento del matrimonio” y que “no recibió ningún activo a modo de regalo, dispositivo o legado durante el matrimonio, y todos los activos existentes fueron adquiridos durante el matrimonio, en virtud del trabajo, habilidad y esfuerzo de las partes”.

Acorde a lo señalado, a Allison se le han otorgado ganancias que incluyen la mitad de la participación de Stephen del 100 % de sus acciones de Stephen Boss Productions, Inc., la mitad de la participación de su cuenta de inversión Goldman Sachs, la mitad de su participación en regalías de Cast and Crew Production Services y la mitad de su participación en regalías de Disney Worldwide Services, Inc.

©GettyImages



La mitad de las ganancias monetarias del fallecido bailarín se han otorgado a su esposa, Allison Holker

La mujer de 35 años, que se casó con Stephen en 2013, ha seguido compartiendo palabras conmovedoras tras la pérdida del querido artista, incluido un mensaje que escribió en marzo para sus tres hijos.

“Estaré aquí para ustedes en cada paso del camino a través de los altibajos”, escribió Allison en Instagram el 4 de marzo. “Protegeré y guiaré, seré un oído atento, un hombro para llorar, tendré chistes de mamá listos para cuando necesiten una buena carcajada”, expresó.

Hace tan solo unas semanas, durante las celebraciones de las Pascuas, Allison Holker se aseguró de que sus hijos tuvieran una experiencia memorable en esas fechas. La bailarina compartió unas adorables fotos de sus hijos divirtiéndose y buscando huevos de Pascua.

“Feliz Pascua de parte de mis bebés”, escribió Holker, un carrusel de imágenes de sus pequeños sonriendo a la cámara.