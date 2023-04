Johanna Cure: Anatomía de un éxito en Hollywood

¿Cómo preparaste el casting?

Me ayudó mi esposo, él me ha ayudado muchísimo con el inglés. Audicioné para un solo episodio, era un personaje muy bonito, aunque breve. Cuando me llamaron para hacer el casting, estaba muy ilusionada, pero también me imponía un gran respeto, así que puse todo mi empeño. Días después mi “manager” me llamó para decirme que no me habían dado el papel. Me sentí devastada. Tres horas después mi agente volvió a llamar: “me acaban de decir que tu audición fue tan buena que te vieron mejor en otro personaje, un poco más dramático, y que en lugar de un solo episodio te van a dar dos”.