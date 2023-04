Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg hablan de su noviazgo y revelan si planean tener hijos

Carmen Villalobos atraviesa por un momento de realización y plenitud en todos los aspectos de su vida. En su faceta profesional, esta guapa colombiana está por estrenar un emocionante proyecto, la segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo). En lo personal las cosas o podrían marchar mejor, pues se encuentra feliz y enamorada al lado de Frederik Oldenburg, con decidió darse una oportunidad luego de su divorcio el año pasado. La actriz y el periodista no han dejado de derramar miel en redes sociales, y aunque ambos han hablado de su noviazgo por su cuenta, recientemente se sentaron juntos para dar algunos detalles de lo que están viviendo.

La pareja difruta de un gran momento en su relación

Carmen se presentó ante las cámaras del programa Al Rojo Vivo precisamente para charlar con Lourdes Stephen sobre el reality de cocina que está por estrenar. Y mientras estaba hablando sobre este proyecto, apareció sorpresivamente un invitado muy especial para la actriz: su novio Frederik.

Tras saludarse de mano como si fueran solo dos compañeros más, el periodista deportivo contó que su plan era escabullirse por el set para grabar un poco de la entrevista de su novia, pero al final terminó siendo parte de la charla, eso sí, no sin antes darle un beso a Carmen. Lourdes les preguntó en qué momento se habían dado cuenta de que entre ellos había algo más que amistad. “A finales de año, ¿no?”, dijo la actriz. “Sí, octubre, noviembre del año pasado”, detalló Frederik.

“Comenzamos a hablar, pero fue muy loco porque era como: ‘Qué hacemos, y yo justo acaba de terminar Top Chef VIP”, contó Carmen, quien incluso recordó el beso que recibió de Oldenburg cuando él fue competidor en el reality la primera temporada. “Cuando estás empezando prefieres como que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que vamos a ver si funciona”, opinó la actriz. Y es que si bien desde finales del año pasado se rumoraba su romance, fue hasta enero que ellos se animaron a confirmarlo.

La pareja compartió además su postura sobre las relaciones a distancia, algo que conocen myu bien dado que él trabaja en Miami, y ella ha estado los últimos meses en su natal Colombia. “Yo creo que cuando tú estás completamente segura de la persona que tienes al lado no importa la distancia. Yo creo que estamos metiendo toda nuestra fuerza nuestro empeño nuestra dedicación para que funcione”, comentó Carmen.

“Yo creo que hay algo básico y que la gente lo tiene en casa y que nos pasa a nosotros dos: Carmen tiene su carrera, yo tengo mi carrera, ella tiene sus responsabilidades, yo tengo mis responsabilidades, simplemente somos un complemento. Yo voy al lado de ella, ella va al lado de mí”, expresó Frederik por su parte.

A favor de ser novios eternos

Cuestionados sobre la posibilidad de formalizar aún más su relación, los dos estuvieron de acuerdo en que no es un tema que les preocupe actualmente. “Para nada. Justamente en estos días teníamos una conversación y qué rico ser como los novios eternos, porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidando todos los días a tu pareja”, comentó la actriz.

El conductor de Hoy Día (Telemundo) confesó que él ya no esperaba mucho en temas del corazón, pero Carmen cambió todo. “Te voy a ser sincero, yo había perdido la esperanza en el amor hace tiempo, sí me enamoré y bueno, qué vamos a hacer, es la verdad”, dijo. “Cuando él me dijo eso yo ‘cómo así que la has perdido’”, recordó la actriz. Otra de las grandes preguntas respecto a su futuro fue con relación a una posible paternidad. Sin embargo, ellos prefirieron no dar una respuesta directa, y entre bromas, dejaron ver que aún no tienen previsto dar ese paso.

Carmen y Frederik no podrían estar más enamorados

