Tras su romántico momento en Coachella, Camila Cabello confirma que regresó con Shawn Mendes

Este fin de semana las celebridades se unieron a las filas de los fans para asistir a la edición 2023 de Coachella. Y no sólo fue solo el desfile de increíbles looks lo que llamó la atención, pues hubo una aparición en particular que dio mucho de qué hablar: la de Camila Cabello y Shawn Mendes. Tras más de un año de haberse separado, los cantantes se dejaron ver en público derramando miel, lo que de inmediato encendió las alarmas de reconciliación. Y si alguien tenía dudas al respecto, ha sido ella misma quien ha confirmado con todas sus letras que está de nuevo con el intérprete canadiense.

Tal parece que Camila y Shawn se han dado una nueva oportunidad

Desde la mañana del sábado se hicieron virales las imágenes de Camila y Shawn disfrutando del primer día de Coachella. En redes sociales corrieron como pólvora los videos que mostraban juntos a los cantantes, empezando por el momento en el que se les veía junto a varios amigos compartiendo algunos tragos.

Pronto cobraron fuerzas aquellas tomas en las que Cabello y Mendes estaban mucho más juntos y en un momento considerablemente más íntimo. Y despuées vino el primer beso en público, el cual recordó a aquellos tiempos en los que derrochaban amor a cada paso. Fueron al menos dos escenas distintas en las que se les vio muy acaramelados; en una estaba de pie entre el público de un concierto, y en otra se le veía a ella muy muy cómoda sentada en el regazo del Shawn.

Para la mayoría de los fans estas imágenes fueron prueba fehaciente de la reconciliación de la expareja, pues dejaron más que claro que el romance y la complicidad estaban de regreso entre ellos, y que además no les importaba que el mundo lo supiera.

Y por si había algún incrédulo todavía, la misma Camila se encargó de despejar todas las dudas sobre su nueva oportunidad con Shawn. Tras ser captados besándose en múltiples oportunidades, Shawn, Camila y su amiga fueron interceptados mientras salían de Coachella. “¿Ustedes están juntos de nuevo?”, preguntó un paparazzi. A lo que la intérprete de origen cubano respondió sin dudar: “Sí”. Luego se rió un poco y no extendió su respuesta como para aclarar si hablaba en serio o quería o no. Inmediatamente el canadiense la llamó para abordar juntos el vehículo en el que se marcharon.

Su historia de amor

Tal como ellos mismos lo han contado, Camila y Shawn eran buenos amigos cuando decidieron grabar juntos Señorita, tema que se convirtió en todo un éxito en 2019. En junio de ese año estrenaron el videoclip, y de inmediato se comentó la gran química que transmitían, tanto que algunos se aventuraron a hablar de un posible romance.

Finalmente los rumores resultaron ser ciertos, pues con el tiempo la joven pareja demostró que los sentimientos iban más allá del set donde grabaron su video. Durante más de dos años fueron una de las parejas de famosos favoritas, hasta que dejaron de estar juntos.

A finales de 2021, Shawn y Camila fueron captados en un restaurante, ella llorando y él con un semblante triste. Tras días de especulaciones, el 18 de noviembre de ese mismo año, confirmaron su ruptura a través de sus cuentas de Instagram. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, indicaron entonces.

La pareja anunció su ruptura en noviembre de 2021