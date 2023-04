Arianna Grande responde con amor a críticas sobre su físico: ‘Estaba en el punto más bajo de mi vida’

Ariana Grande ha sido el foco de atención en días recientes luego de que algunos de sus seguidores expresaran en las redes sociales su preocupación por el físico de la cantante. Varias cuentas reportaban que la también actriz de 29 años lucía bastante delgada, con semblante un tanto demacrado y que había quedado atrás aquella imagen sexy y alegre con la que se presentaba en sus conciertos. Dispuesta a poner un alto a este tipo de comentarios, Ariana publicó un video en el que aclara la situación.

©Ariana Grande





Con café en mano y camino a trabajar, la cantante se tomó unos minutos para expresarse: “No hago esto seguido. No me gusta y no soy buena en esto”, dijo tranquila pero dispuesta a hablar. “Sólo quería dirigirme con respecto a sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco de lo que significa ser una persona a la que se le pone tanta atención”, agregó.

De la manera más empática, expresó: “Creo que deberíamos ser más gentiles y no sentirnos tan cómodos al hacer comentarios sobre el cuerpo de las demás personas, no importa si lo que dices es con buenas intenciones, si son comentarios de la buena o mala salud que tienen, si son grandes o chicos, sean sexy o no. Deberíamos trabajar en ello y no hacer este tipo de comentarios”.

La intérprete de Thank U, Next y Seven Rings continuó: “Hay formas de halagar a alguien, o de ignorar las cosas que no te gustan. Tenemos que apoyarnos para hacernos sentir seguros entre nosotros mismos”.

Sobre su mensaje, agregó: “También quería decir, uno: Hay muchas formas de belleza. Muchas formas de lucir sano y hermoso y, personalmente para mí, el cuerpo que tenía, con el que me han estado comparando, fue la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, comía muy mal y me encontraba en el punto más bajo de mi vida. Cuando vi cómo ustedes consideraban aquel tiempo como mi yo más sano, en realidad mi salud no era buena”.

Ariana enfatizó que al momento de grabar su video, no llevaba pestañas falsas, por lo que se adelantó a las críticas que podrían salir a raíz de ello. “Esta es mi cara y así son mis ojos. Por favor no se asombren”.

Tras ello, prosiguió: “Lo segundo es que nunca sabes por lo que una persona está pasando. Aunque tus comentarios vengan de un lugar lleno de amor y preocupación; probablemente esa persona está trabajando en ello y tiene un equipo detrás para mejorar la situación”.

Un mensaje lleno de amor

Para finalizar, Ariana añadió: “Y tercero: Quizá no está relacionado, pero quería extenderles algo de amor y decirles que son hermosos sin importar nada de lo que esté pasando en sus vidas. No importa cómo te guste llevar tu maquillaje estos días o los procedimientos estéticos que te realices”.

Al despedirse, la cantante aseguró que sólo quería compartir estos sentimientos y desearle a todos un lindo día. “Les envío mucho amor”, dijo, y mandó besos a la cámara.

