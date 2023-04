Ivana, hermana de Georgina Rodríguez, le demuestra su cariño inmensurable: ‘Si algo malo le pasa a ella, me muero yo’

El círculo que rodea a Georgina Rodríguez está formado por sus más cercanos, pero nadie tan íntimo como su hermana mayor Ivana, quien ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Es tal el cariño entre hermanas, que en un extracto de Soy Georgina (Netflix), Ivana aparece expresando todo su amor a ‘Gio’. Incluso, Ivana, quien es mayor que Georgina por dos años, asegura que todo lo malo que le pasa a su hermanita menor, lo toma como si ella misma lo viviera en carne propia.

“Todo lo que le sucede a mi hermana, me lo tomo como si me sucediera a mi en primera persona”, explicó Ivana. “Si algo malo le pasa a ella, me muero yo”, agregó. Junto a este video, Ivana añadió las siguientes palabras: “Mi hermana, mi compañera de vdia de inicio a fin. Te amo”. A este gesto, la pareja de Cristiano Ronaldo reaccionó un ‘me gusta’.

Aunque Ivana lleva una vida alejada de las cámaras, se ha dado a notar por ser hermana de ‘Gio’, además de ser cercana a su cuñado, quien es uno de los futbolistas más conocidos del mundo, así que, de manera indirecta Ivana se ha convertido en un personaje público.

Hace unos días, Ivana robó cámara cuando acompañó a Georgina en El Hormiguero. Pablo Motos preguntó al público: “¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo?”. Muy segura de sí misma, Ivana levantó la mano y respondió: “Me están metidiendo mucha presión... A ver, me sonaba algo de octupus en latín. ¿Puede ser ocho?”. Su respuesta fue correcta y el momento se hizo viral en las redes.

Lo que sabemos de la gran confidente de ‘Gio’

Ivana María es la hermana mayor de Georgina Rodríguez. Ella nació en España, mientras que ‘Gio’ llegó al mundo en Buenos Aires, Argentina, cuando su padre estaba en busca de mejores oportunidades. Uno de los momentos más duros que enfrentaron juntas fue cuando, en febrero de 2019, perdieron a su padre Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón. En una entrevista con ¡HOLA!, ‘Gio’ se expresó sobre la partida de su padre, quien falleció a los 70 años por complicaciones de un infarto cerebral. “La relación con mi padre era muy buena. A mi hermana y a mí nos llamaba mis reinas y yo era su ‘chiquitita’. Éramos lo que más quería en la vida. Mi padre pudo cometer errores, como todos los cometemos. Pero aprendimos de ellos”, agregó.

Ivana es muy cercana a sus cinco sobrinos: Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María, Mateo y Bella Esmeralda. En cuanto a su faceta más personal, es pareja del artista y escultor Carlos García, quien también es cercano a ‘CR7’.

Ivana y Carlos comparten una hija; el 26 de noviembre de 2021 le dieron la bienvenida a la pequeña Deva. De acuerdo con el sitio Mujer Hoy, Ivana estudia en la Universidad de Oviedo, además de colaborar con su hermana en sus campañas y la docuserie de Soy Georgina.

