Georgina Rodríguez rompe el silencio ante la situación que viven sus hijos en el colegio

Georgina Rodríguez usó sus redes sociales para aclarar una situación que la ha rondado en los últimos días, la cual tiene que ver con el colegio de sus hijos y la forma en la que estos se desenvuelven. A través de Instagram stories, la pareja de Cristiano Ronaldo aseguró que sus hijos están felices en sus respectivos colegios en Riad, la capital de Arabia Saudita. Hace unos días, la modelo compartió su reacción en una entrevista en El Hormiguero al ver que uno de sus hijos llegó llorando del colegio.

©@georginagio



Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos

Ensus stories, ‘Gio’ se pronuncio al respecto, asegurando que algunos medios habían sacado de contexto sus palabras y que los reportes que habían publicado no eran ciertos. Algunos medios incluso señalaron que uno de los hijos de la pareja sufría bullying en la escuela.

“Algunos medios de comunicación publicaron algunas historias negativas sobre nuestros hijos en la escuela y quiero decir que estos reportes son ABSOLUTAMENTE FALSOS”, explicó Georgina en un mensaje en inglés.

©@georginagio



El mensaje de ‘Gio’ en sus redes

“Nuestros hijos estudian en una escuela fantástica, con profesionales maravillosos. Realmente apreciamos el asombroso trabajo que ellos hacen por nosotros como familia , como padres y a nivel personal”, agregó.

La nueva cara de Elisabetta Franchi aseguró que en la nueva ciudad en la que residen, sus hijos; Cristiano Jr., Eva Maria, Matteo y Alana Martina, han encontrado un grupo de amigos que los han recibido bien. “Nuestros hijos han encontrado amigos amorosos y están muy felices en su nueva escuela en Riyadh”, indicó. Para finalizar, Georgina se dijo afortunada junto con Cristiano de siempre haber tenido buenas experiencias en todo lo que se refiere a las escuelas de sus hijos. “Afortunadamente siempre hemos tenido grandiosas experiencias en cada país y en cada escuela. Los admiramos a cada uno de ellos”.

¿Qué dijo Georgina sobre sus hijos?

A su paso por El Hormiguero hace unos días, Georgina habló con Pablo Motos sobre la dinámica escolar de sus hijos y la educación que ella y Cristiano les brindan. “En el cole les pegan y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado. ‘¿Y tú no te sabes defender con lo que calientas en casa?’”.

©@georginagio



Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y sus hijos

En su hogar, ‘Gio’ intenta que reine la paz entre los niños, por lo que no hay peleas y los educa para evitar conflictos. “La verdad es que les inculco que no se peguen y en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás”, agregó.