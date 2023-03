Rodeada de amor, así celebró su cumpleaños Alejandra Espinoza

Los festejos no paran el casa de Alejandra Espinoza, pues tan solo un par de semanas después de que celebrara el octavo cumplaños de su hijo Matteo, nuevamente está de manteles largos. La guapa conductora, que hace poco estrenó su nuevo proyecto Mi famoso soy yo (Univision), no podría estar más feliz por cumplir un año más de vida. La también actriz tomó sus redes sociales para compartir un vistazo de su entrañable celebración en familia junto a su pequeñó, así como su esposo Aníbal Marrerro, quien no escatimó en palabras a la hora de felicitarla.

©@alejandraespinoza



Alejandra vive un momento de plenitus personal y profesional

“¡GRACIAS DIOS! Recibo este nuevo año feliz y confiando siempre en que tus planes son mejores que mis sueños o anhelos”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarme, son lo máximo. Soy muy bendecida de tenerlo en mi vida”, agregó en su publicación.

Junto a dicho mensaje, la conductora compartió un video en el que mostró parte de su festejo, dejando claro que lo que más hubo fue amor. En las imágenes se le podía ver sentada a la mesa, en medio de su esposo y su hijo, quienes no dejaban de abrazarla y besarla. Esta escena fue complementada con una linda decoración de cumpleaños a sus espaldas, así como un pastel y otro postre frente a ellos, con la tradicional velita encendida.

Amigos y colegas famosos reaccionaron a su publicación enviándole sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol. Paulina Rubio, Clarissa Molina, Michelle Galván, Kimberly Loaiza y Alexandra Olavarria, entre otras celebridades, comentaron su post. Quien tampoco faltó fue su esposo, pues aprovechó para expresarle su amor: “No sabes cuánto te amo”, escribió.

©@anibalmarrero



Aníbal le dedicó una romántica felicitación de cumpleaños

La sentida felicitación de su esposo

Y en su propia cuenta de Instagram, el director y creativo artístico le dedicó a su esposa una extensa y sentida felicitación que acompañó de algunas fotos tomadas durante un viaje por Nueva York. “Feliz cumpleaños a la esposa, novia, amiga y mamá ¡más hermosa del universo! Qué privilegio y bendición poder seguir celebrando años contigo por que seguimos con salud y con amor”, escribió Aníbal.

“Eres una montaña rusa de emociones, pero te amo tan estúpidamente que me encanta todo lo que pasamos juntos. Te deseo más años de salud, felicidad y paz. Y te repito, qué regalo más bello trajo Dios a la tierra un día como hoy. Love ❤️ You Luli. FELICIDADES 🎈🎊🎉”, agregó en su mensaje el pasado 27 de marzo, pues ese día fue el cumpleaños de Alejandra, aunque ella compartió su festejo al día siguiente.

