Semanas antes de su sesión de besos con Harry Styles, Emily Ratajkowski posó junto a Olivia Wilde

Harry Styles viajó a Japón la semana pasada como parte de su gira Love on Tour, pero lo que nadie imaginaba es que viajaría tan bien acompañado. Un par de días después de su concierto, el cantante británico fue captado en una apasionada sesión de besos con Emily Ratajkowski, sorprendiendo a más de uno, pues se desconocía su romance. Las imágenes corrieron como pólvora, tal como ahora lo ha hecho una foto tomada apenas semanas atrás y que evidencia la cercanía entre la modelo y Olivia Wilde, la exnovio del intérprete.

©GettyImages



Olivia Wilde, Harry Styles y Emily Ratajkowski están dando de qué hablar

La noche del pasado 12 de marzo, luego de la emocionante ceremonia en el Teatro Dolby por la entrega de los Oscar, Emily y Olivia coincidieron en la famosa after party organizada por la revista Vanity Fair y que tuvo como sede el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills.

Pero no sólo estuvieron bajo el mismo techo, sino que estas guapas mujeres estuvieron frente a frente e incluso posaron juntas para una foto. La imagen en cuestión bien pudo haber pasado desapercibida en un evento plagado de tantas celebridades, pero dado el recién revelado romance de la modelo con Harry Styles, ha cobrado especial relevancia.

©GettyImages



Adwoa Aboah, Emily Ratajkowski y Olivia Wilde

La imagen muestra a Emily, guapísima en un vestido plata con transparencias, sentada junto a Olivia, quien por su parte lució muy elegante en un atuendo bicolor. Junto a ellas estaba también la modelo británica Adwoa Aboah. La forma en la que posaron permitió sospechar que estaban charlando en el momento que les pidieron ser fotografiadas, pero el tema de la conversación difícilmente se conocerá.

¿Emily busca el perdón de Olivia?

Luego de que se viralizaran el video de Harry besándose apasionadamente con Emily en la capital nipona, han surgido versiones que apuntan a que la modelo estaría buscando el perdón de la actriz. “Emily Ratajkowski está suplicando el perdón de su amiga Olivia Wilde”, ha publicado Page Six citando una fuente cercana.

Dicho informante contó al citado medio que Wilde y Ratajkowski son amigas, por lo que, tras conocerse la escapada con Harry a Tokio, “le está rogando que la perdone”. “Esto es una traición”, dijo la fuente. Si bien la mistad entre la modelo y la actriz era poco conocida, ahora se ha recordado que, en junio pasado, cuando Olivia aún seguía con el cantante, fue captada junto a Emily cantando y bailando en la sección VIP del concierto de Styles en París.

Emily Ratajkowski e Olivia Wilde estiveram lado a lado em show de Harry Styles em Paris https://t.co/4Fm9DauUyGpic.twitter.com/v01QsC2Gx3 — Jornal Extra (@jornalextra) March 27, 2023