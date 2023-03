‘La euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza’, asegura Belinda tras el susto que pasó con un fan

Luego de que se hiciera viral el video en el que un fan se aferra a Belinda y por poco la tira al piso en pleno concierto, las opiniones se divieron; por un lado había quienes arremetían contra el joven y por otro, estaban aquellos que elogiaron la actitud y el profesionalismo de ‘Beli’. A pesar de la situación, que pudo haber ocasionado lesiones mayores en la cantante y el gran susto que pasó, ella se mantuvo pendiente del joven, quien después se reincorporó al público que veía el show de ‘Beli’ en Irapuato, en la región del Bajío, en México.

©GettyImages



Belinda aseguró que su fan no midió su fuerza

En las redes, varios criticaron la actitud del chico, quien no dejaba de abrazar a Belinda, además de aferrarse ella, mientras el equipo de segruidad de la intérprete trataba de contenerlo. Ante la oleada de reacciones, la intérprete de Boba niña nice compartió en Instagram stories un mensaje en el que dejó claro que para ella, sus fans eran lo más importante y que por ello, trató al joven con tal delicadeza y hasta se preocupó por él después del incidente.

©@belindapop



Mensaje de Belinda para sus fans

“Lo que más amo en esta vida es a mis fans por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza”, indicó la cantante, justificando el actuar del fanático que se aferró a ella en pleno escenario.

“Yo estoy bien solo me asusté en el momento lo cual es algo normal. Amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera. Son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo, aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”.

©@elgordoylaflaca



El momento justo en el que sucedió todo en un show de Belinda

El pasado fin de semana, durante su presentación en la ciudad de Irapuato, un fan burló la seguridad del lugar y abrazó a Belinda con tal fuerza, que la cantante comentó horas más tarde que se había lesionado la espalda. A pesar del indicente, ella procuró que el chico estuviera bien y que regresara con el resto de los asistentes al show, no sin antes mencionar que todo estaba bien y que lo más probable es que el joven estuviera bajo los efectos del alcohol.

