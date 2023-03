El hijo de ‘Chabelo’ revela las causas de la muerte de su padre: ‘Fue súbito, inesperado’

La televisión mexicana se encuentra de luto, pues el pasado 25 de marzo falleció uno de sus personajes más queridos: Xavier López, ‘Chabelo’. Durante décadas, el conductor se ganó el cariño del público que lo siguió en su programa En familia con Chabelo (Televisa), emisión que fue todo un referente para muchos. Su repentina partida ha dejado sin duda un gran hueco en la pantalla, pero sobre todo en los corazones de sus seres queridos. En medio de su duelo, uno de sus hijos ha compartido cómo fueron los últimos momentos del también actor, revelando además cuáles fueron las causas de su lamentable deceso.

Fue uno de los personajes más quridos de la pantalla chica

Xavier López Miranda, hijo de ‘Chabelo’, ofreció una conferencia de prensa en una funeraria de la Ciudad de México, en la que fue velado el también comediante. En este encuentro con los medios, dio algunos detalles sobre su irreparable pérdida, además de que agradeció las muestras de cariño que él y su familia han recibido tras conocerse el fallecimiento del entrañable ‘amigo de todos los niños’.

“Es un día muy triste para nosotros, para mucha gente, hoy muy temprano mi padre empezó a tener dificultades para respirar, mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles del Pedregal”, contó Xavier la tarde del pasado 25 de marzo.

Su programa fue todo un referente de la televisión mexicana

“Ahí, su doctor de cabecera lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar, ni respiratorio sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado, fue muy rápido, gracias a Dios no sufrió”, agregó.

El invaluable legado que dejó su padre

El hijo de ‘Chabelo’ habló además del gran amor que su padre tuvo por su profesión y por el público que lo acompañó por tantos años. “Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a su trabajo, a los niños; fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia. Xavier López ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno, su secreto siempre fue seguir siempre niño”, expresó visiblemente conmovido.

Durante décadas, ‘Chabelo’ cautivó al público

En su mensaje, Xavier López Miranda pidió al público y a los medios de comunicación respeto ante su duelo. “Ahora todos los que le queremos, nos quedamos con su legado y con el compromiso de ir adelante. En nombre de mi madre, mis hermanos, mis hijos y toda mi familia les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia”, señaló.

Pese al gran cariño que ‘Chabelo’ le tuvo a su público, su hijo descartó que se tenga planeado un funeral público, pues explicó que dadas las repentinas circunstancias, no se tenía nada preparado. “Mi padre siempre fue una persona muy privada y por lo menos el día de hoy les pedimos la oportunidad de honrarlo y recordarlo de manera privada. No sé si más adelante realizaremos un homenaje más público, yo esperaría que sí, pero en estos momentos no tengo nada que informarles al respecto, excepto darle las gracias por la atención que tuvieron con mi padre, y nada más decirles que les pido que lo recordemos por el gran amor que le tuvo a los niños de este país”.

