Semanas antes de la partida de Rebecca Jones, su ex Alejandro Camacho confesaba seguir amándola

El pasado 22 de marzo se dio a conocer el sensible fallecimiento de Rebecca Jones, noticia que tiñó de luto al medio artístico mexicano. Pero además del gran hueco que ha dejado esta talentosa actriz en la pantalla, su pérdida ha significado una pérdida irreparable para su familia y amigos más cercanos. Alejandro Camacho fue una de las personas más importantes en la vida de la intérprete, pues fue su esposo por 26 años, además del padre de su único hijo. Si bien su matrimonio terminó hace más de una década, el actor aún guardaba sentimientos de amor actor hacia Rebecca, pues él mismo lo reconoció semanas antes de su deceso.

©GettyImages



Rebecca falleció el pasado 22 de marzo a los 65 años

El pasado 16 de febrero, Alejandro concedió una entrevista al periodista Álvaro Cueva para su programa La Cueva de Álvaro (N+Media) en la que confesó que aún quería a Rebecca, pues dijo que su amor hacia ella nunca desapareció, sino que sino que solo se transformó. “Sí, claro (que la sigo amando). Te digo que no es que termine, cambia (el amor)”, reconoció entonces.

Al hablar de los motivos de su divorcio, Alejandro dijo que fue una situación que ni él ni Rebecca pudieron controlar. “Llega un momento en el que las relaciones, sobre todo una tan larga como la que tuve con Becky y que nos veíamos todo el tiempo, todos los días, que trabajábamos juntos, llega un momento en el que ya, se te sale de control”, explicó

Durante la charla, el anfitrión le preguntó directamente: “Alejandro, con todo respeto ¿qué te da más miedo, morirte o que se muera Rebecca?”, a lo que el actor respondió con total sinceridad, admitiendo lo mucho que le pesaría la partida de su exmujer. “No, (me da más miedo) que se muera ella. Por supuesto que me afectaría muchísimo, como a mi hijo le afectaría mucho, pero bueno, así es la vida, no vamos a estar toda la vida”, respondió Camacho, quien estuvo con la actriz entre 1986 a 2011.

©GettyImages



Estuvieron casados por 26 años hasta su divorcio en 2011

Alejandro también se refirió a las conversaciones que había tenido con Maximiliano, el único hijo que tuvo con Rebecca. “Es lo que yo le digo a mi hijo, ni tu mamá ni yo vamos a estar toda la vida. A lo mejor se va Becky antes, a lo mejor yo me voy antes, no sabemos, la vida maravillosamente difícil, maravillosamente dolorosa, maravillosamente exitosa”, reflexionó.

Estuvo a su lado hasta el último momento

Si bien Camacho ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el lamentable deceso de su exmujer, medios locales han reportado que él fue una de las personas que estuvo junto a Rebecca en sus últimos momentos.

“Falleció con su hijo Maximiliano, con Alejandro Camacho, estaba destrozado el jovencito. Le avisaron a Camacho que era el último día de Rebecca, que ya no iba a pasar la noche. Estaba Camacho en una comida y estaba destrozado, sumamente triste y llegó a casa de Rebecca a despedirla”, dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol (Imagen Televisión).

©GettyImages



La expareja siempre mantuvo una buena relación pese a su divorcio

En su entrevista con Álvaro Cueva, Alejandro ya había hablado el bache de salud por el que atravesaba su expareja, admitiendo estar preocupado. “Ella está pasando ahorita por una situación de salud delicada, por una bronconeumonía que le dio, y que la ha tenido postrada y que espero, oro todos los días porque salga adelante, porque es una mujer con una entereza y una fuerza muy, muy grande”, comentaba en febrero.

“Entonces, independientemente de que nos hayamos divorciado, nos queremos y me preocupa su situación, evidentemente, me preocupa mucho, pero está en las manos de Dios”, dijo en aquel momento.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.