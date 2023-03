Tras la carta de Dani Alves, Joana Sanz reflexiona: ‘Eres la única con la que estarás el resto de tu vida’

El pasado 21 de marzo un programa de televisión español dio a conocer la carta que Dani Alves le envió a su expareja Joana Sanzdesde la cárcel. Esta misiva, que a decir de algunos tuvo tintes de comunicado, llegó una semana después de que la modelo compartiera en su cuenta de Instagram un escrito de puño y letra en el que daba a conocer su decisión de separarse del futbolista, quien se encuentra en prisión provisional acusado por presuntamente violar a una joven en diciembre. Ahora, la española ha recurrido a sus redes sociales para desahogarse sobre el duro momento por el que está atravesando.

La pareja tuvo una relación de más de 8 años

“La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo”, escribió la modelo de 29 años en su publicación.

Junto a estas palabras, compartió un video muy emocional que inicia con una toma de ella acostada y llorando desgarradoramente, seguido de imágenes en las que se le ve ejercitándose y también cumpliendo sus compromisos profesionales, incluida una pasarela. De esta forma, Joana mostró cómo ha ido levantándose tras el duro golpe que significó la detención de su esposo y su posterior separación.

“Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”, reconoció la española, afirmación que da aún más sentido a su video. “Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades”, reflexionó.

“Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”, concluyó.

La modelo se ha desahogado en sus redes sociales

Su reacción a la carta de Dani

“Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos (...) Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”, escribió Dani en su carta dada a conocer el el programa Y Ahora Sonsoles (Antena3). “Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión”, expresó el brasileño.

El futbolista brasileño le escribió una carta a Joana desde prisión

En la emisión española se confirmó que “Joana Sanz no sabía de la existencia de la carta, pero sí del contenido de la misma”, y además se dijo que “ella sigue manteniendo contacto telefónico diario con él”. Tras leerse la misiva al aire, la modelo se comunicó con la producción por medio de un audio en el que dijo que no haría declaraciones públicas y en caso de que las hiciera sería por medio de su cuenta de Instagram.

Más tarde, Sanz publicó una historia en la que al parecer reaccionaba a la carta de su ex y su difusión mediática. “Pues parece que algunos le van lo de las exclusivas, pero otras siguen siendo finas y elegantes. Seguimos trabajando, mi gente”, expresó. Algunos opinaron que la publicación de la carta de Dani fue aconsejada por sus abogados, pues señalaron que fue escrita con un tono similar a un comunicado y no a una carta de amor privada.

