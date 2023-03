Rauw Alejandro revela entre nervios cómo fue trabajar con Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía llevaron su relación a un nuevo nivel con una colaboración musical bastante esperada por sus fans. La pareja anunció la semana pasada que había trabajado juntos para lanzar RR, un EP con tres canciones inéditas que saldrán a la luz el próximo viernes. Pero más allá de la idea de cantar juntos o de lanzar un disco, Rauw Alejandro reveló cómo fue trabajar junto a su novia.

©Rauw Alejandro





En una charla con Ibai Llanos y junto a su novia, Rauw dudó en contestar cuando le preguntaron sobre la dinámica tan distinta que llevaron al momento de colaborar en el estudio. “No, no me preguntes eso”, expresa él. Rosalía, igual de curiosa y entre risas, lo motiva a decir lo que piensa.

“¿Qué se dice primero? ¿Lo bueno?”, pregunta él. Pero la cantante quiere saber lo malo, y ante su sorpresa, escucha a Rauw confesando que “es un poquito intensa”. Al parecer, la creadora de Motomami, es perfeccionista y no acepta más que lo mejor al momento de componer y grabar música.

“Es difícil”, agregó Rauw. Sin embargo, supo cómo lidiar con la situación. “Para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, todo es más fácil. La entiendo, yo sé cómo comunicarme con ella”, explicó.

Rauw también reveló cómo es que le expresaba sus pensamientos sobre los tres temas que interpretan juntos: “Si no me gustaba algo de la canción me esperaba a decírselo en un momento en particular o con los otros productores planeaba: ‘Vamos a decirle que esto no nos gusta”.

Aunque a él le funcionó, para Rosalía fue toda una sorpresa averiguar la estrategia que había detrás de esos momentos en el estudio. “Como a ellos les gustaba lo que a mí me gustaba, íbamos todos en decisión grupal a decirte”, continuó él entre risas y nervios.

Rosalía no podía creer lo que escuchaba, pero lo tomó todo con humor y al escuchar cómo fue la estrategia de su novio, dijo sonriente y un tanto irónica: “¡Mira que he venido aquí con Ibai para enterarme de las cosas!”.

La esperada colaboración de Rosalía y Rauw Alejandro

Una semana atrás, en el timeline de Rosalía y Rauw Alejandro apareció una publicación que al principio parecía extraña, pero después de unos segundos todo tenía sentido. Nos mostraron la que podría ser la portada de su disco RR, esa esperada colaboración que ahora es un hecho.

En una segunda foto, la lista de tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa escritas con tinta negra sobre un fondo rojo. “R♾️Я 24/marzo”, fue lo único que escribieron y con lo que alborotaron la emoción de sus fans. Días después, en sus historias, nos daban una probadita de lo que escucharemos esta semana, un dueto lleno de amor que los fans están seguros de que será todo un éxito.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.