Las comentadas fotos de Shakira en Nueva York que consternaron a sus fans

Hace unos días, Shakira viajó a Nueva York para cantar junto a Bizarrap su famoso tema Bzrp Music Sessions, Vol. 53 en el The Tonight Show, programa conducido por Jimmy Fallon. La presentación fue todo un éxito, pues la colombiana fue aclamada en el estudio, e incluso celebridades como Adele vieron la emisión. Pero esta aparición en televisión no fue lo único que dio de qué hablar durante su escapada a la Gran Manzana, pues la cantante fue captada por los paparazzi en una salida de compras, y la expresión en su rostro preocupó a sus fans.

El pasado 10 de marzo, luego de acudir al foro de televisión para el programa que se transmitió esa misma noche, Shakira fue captada al visitar una tienda de M&M’s en Times Square. Esta bien pudo haber sido una salida cualquiera de no ser por el hecho de que las imágenes fueron interpretadas por algunos como prueba de un momento sensible de la cantante.

Tras impactar por un sexy atuendo en su aparición en The Tonight Show, ‘Shaki’ se enfundó en un look casual compuesto por una sudadera negra, pantalones a juego y una gorra. Llevaba el pelo recogido, y al parecer nada de maquillaje. En las imágenes se le vio conversando con una mujer, de quien se ha especulado, podría haber sido su cuñada, aunque ciertamente solo se le vio de espaldas.

En la charla, la cantante mostraba una expresión un poco desencajada, haciendo ademanes y por momentos llevándose la mano a los ojos, como si tratara de limpiarse las lágrimas. Sin embargo, resulta imposible saber de qué estaba hablando la intérprete con aquella misteriosa mujer, así como si realmente estaba llorando o simplemente fue el ángulo y el momento de la foto el que contribuyó a esta suposición.

¿Qué dijo Shakira sobre su separación?

La colombiana, quien ya regresó junto a sus hijos a Barcelona luego de su escapada a Nueva York, se sinceró con Jimmy Fallon sobre los sentimientos que había en ella y que se convirtieron en materia prima para su canción con Bizarrap, la cual rompió muchos récords.

“Estoy esperando a que me despierten. Estoy tan alucinada con la reacción de la gente”, dijo la intérprete sobre el recibimiento que ha tenido Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “Se ha convertido en un himno para muchas mujeres. He tenido un año durísimo tras mi separación. Escribir esta canción ha sido una forma muy sana de canalizar mis emociones”, confesó. “Desde que la lanzamos no siento que tenga fans ahí fuera, sino una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo y han soportado tanta mi***a como yo. Muchas mujeres ahí fuera han encontrado una voz que las representa”, expresó.

