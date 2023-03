La simpática reacción de Adele al ver a Shakira en el programa de Jimmy Fallon

Hace uns días, Shakira viajó a Nueva York junto a sus hijos para interpretar por primera vez en vivo y junto a Bizarrap su tema Bzrp Music Sessions, Vol. 53. La presentación tuvo lugar en The Tonight Show, el programa que conduce Jimmy Fallon, y fue un éxito rotundo, pues la mancuerna latina a bailar a todos en el estudio. Mientras tanto, al otro lado del territorio estadounidense, otra icónica cantante seguía atenta este show, se trata de ni más ni menos que Adele.

©GettyImages



Shakira y Bizarrap estuvieron en el programa de Jimmy Fallon

El 11 de marzo, un día después de la comentada participación de ‘Shaki’ en televisión, corrió como pólvora un video en el que Adele no sólo admitía haber visto el programa, sino que emitía una simpática opinión sobre el caso de la colombiana y su situación sentimental.

Durante uno de sus conciertos de su residencia en The Colosseum, en el famoso hotel Caesars Palace, en Las Vegas, la intérprete de Skyfall se detuvo para interactuar con el público, y le preguntó a una fanática por sus artistas favoritos. La joven mencionó a Shakira, y le preguntó a Adele si la conocía. “Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… ¡Oh su exesposo está en problemas!”, expresó la británica entre risas.

Lo cierto es que al hacer este jocoso comentario Adele no se dio cuenta de una pequeña imprecisión al hablar de la cantante y su pasada relación con Gerard Piqué, y es que se refirió a él como su exesposo, cuando realmente nunca estuvieron casados. La cantante y el exfutbolista estuvieron juntos por 12 años y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, pero nunca pasaron por el altar.

¿Qué dijo Shakira en el programa de Jimmy Fallon?

“Es un hit monstruoso”, dijo Fallon al principio de la entrevista con la cantante y el productor argentino al referirse a su éxito musical que rompió muchos récords. La colombiana le comentó al anfitrión que sus hijos se encontraban entre el público, y le contó que idea de hacer el tema en colaboración con Bizarrap vino de su hijo mayor, Milan, de 10 años.

“Él también es músico y en general mis hijos son mis consejeros. Milan fue quien me dijo: ‘Tienes que colaborar con Bizarrap’. ¡Hasta le mandó una nota de voz a mi manager diciéndole que teníamos que hacerlo porque íbamos a ser número uno”, contó. Cuando finalmente se dio el contacto con el joven productor, Shakira le enseñó el mensaje a su hijo, quien dijo: “¡Oh dios mío1 ¡El dios argentino!”.

“Estoy esperando a que me despierten. Estoy tan alucinada con la reacción de la gente”, dijo la intérprete. “Se ha convertido en un himno para muchas mujeres. He tenido un año durísimo tras mi separación. Escribir esta canción ha sido una forma muy sana de canalizar mis emociones. Desde que la lanzamos no siento que tenga fans ahí fuera, sino una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo y han soportado tanta mierda como yo. Muchas mujeres ahí fuera han encontrado una voz que las representa”, expresó.

©GrosbyGroup



Shakira viajó a Nueva York con sus hijos

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.