Piqué también abordó el supuesto conflicto que habría tenido con su ex por la participación de Milan en una de las recientes entrevistas relacionadas a la King’s League.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen en las cosas que les hacen felices”, indicó. “No estaba preparado que saliera, él (Milan) me lo pidió y yo feliz de que quisiera, porque además se notaba que habla como un niño más mayor de lo que es”, señaló.

“No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer felices a mis hijos. Y lo volvería a hacer”, agregó.