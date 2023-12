Adamari López impacta a sus fans con su terapia de oxígeno, ¿por qué lo hace?

Adamari López compartió un video que alertó a algunos de sus seguidores, pues apareció con una sonda respiratoria. La presentadora de Hoy Día (Telemundo) compartió que era parte de un tratamiento que se realiza para reforzar su sistema inmunológico. Además de esto, la ojiverde también cuida de su cuerpo con un conjunto de vitaminas que le son suministradas vía intravenosa. Recordemos que hace años, ‘Ada’ enfrentó un cáncer de seno, además de que en 2018 contrajo un severo cuadro de influenza que comprometió su sistema. En un esfuerzo por cuidar de su salud, ‘La Chaparrita de Oro’ se somete a este tipo de tratamientos.

Adamari López cuida de su sistema inmunológico con tratamientos especiales

“No se asusten, estoy muy bien”, indicó la también actriz, tranquilizando a sus fans. “Simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico. También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien, estoy bien pero quiero seguir estando bien físicamente”, indicó.

La conductora, quien es madre de Alaïa, de ocho años, dijo que se somete a este tipo de terapias con “bastante frecuencia”, sobre todo después de haber lidiado con el cáncer y la influenza. “Siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas y aminoácidos que regeneran las células del cuerpo, pues para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que haya en el cuerpo que no se reproduzcan o cualquier otro malestar puede benificar este tipo de sueros que me estoy dando”.

En el video, compartido en Facebook, ‘Ada’ también reveló que, debido al cáncer que padeció hace más de 18 años, no puede usar el brazo derecho con normalidad; esto por que le removieron los nódulos linfáticos para erradicar la enfermedad. “Yo solo puedo usar el brazo izquierdo por que después de haber tenido los nódulos linfáticos removidos del brazo derecho, pues no utilizo mucho el brazo derecho si no es nada más que para saludar”, contó.

Sus batallas contra la salud

En el podcast Mija Talks, de Mónica Mendoza, Adamari reveló cómo fue su lucha contra el cáncer de seno, del cual enfermó a los 33 años. “Tuve seis quimioterapias, unas inyecciones que le seguían más la remoción del seno. Más adelante me tuve que remover el otro. Cuando me quité el otro seno me dio una enfermedad de una bacteria que es resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo”, contó.

Aunque fue muy duro, Adamari admite que el cáncer le dejó una gran lección. “Fue complicado, pero salí bien, llevó 18 años como sobreviviente. Me encuentro bien saludable de buen ánimo y sin deseos de volver a tener ninguna enfermedad, pero con el aprendizaje y la enseñanza de la enfermedad”.

En cuanto al severo cuadro de influenza que contrajo en octubre de 2018, ‘Ada’ pasó varias semanas ingresada en un hospital, incluso reveló que estuvo en estado de coma. “Estuve bien delicada... Hay muchas cosas de ese proceso que viví estas últimas semanas pero estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y poder regresar a la normalidad”, dijo en ese entonces a sus colegas en Hoy Día.

