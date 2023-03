Amanda Miguel revela que perdió un hijo con Diego Verdaguer: ‘Sería un adolescente’

Amanda Miguel y Diego Verdaguer fueron de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo en los 80s y 90s. Su relación inició cuando ambos eran aún muy jóvenes y formaron una familia junto a su hija, Ana Victoria. Sin embargo, la cantante reveló que en los altos y bajos de su relación su familia estuvo por recibir a otro integrante hace unos años, pero perdió al bebé que esperaba, una confesión que dejó sorprendidos a muchos.

Amanda contó que ella y Diego supieron manejar las crisis que se presentaron durante su matrimonio, incluso las más fuertes, como la pérdida de un bebé. “Quedé embarazada, ya de grande, tendría un hijo ahorita adolescente, y lo perdí”, dijo durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Aunque no logró nacer aquel bebé, la intérprete se siente tranquila por cómo sucedieron las cosas: “Yo digo que Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, expresó.

Incluso recordó lo complicado que fue para ella balancear su carrera con las obligaciones maternas, algo que la llevó a tomarse una pausa de los escenarios por tres años: “Cuando yo quise tener más hijos a mí se me puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar y dije: ‘Bueno, mi vida va a continuar así’, estoy relajada en el sentido de que amo mi carrera y que la tengo totalmente echa”, recordó.

El divorcio que pasó por sus mentes

Aunque eran de las parejas más queridas y un ejemplo a seguir, Amanda Miguel y diego Verdaguer también tuvieron momentos en los que pensaron en el divorcio, pero el amor era mucho más fuerte. “Sí, no te voy a decir que no. Hubo varios momentos en los que lo pensamos, pero nunca tomamos la decisión, porque yo en lo personal no me imaginaba la vida sin él y él definitivamente no se imaginaba la vida sin mí”, aclaró. “De repente había momentos que son difíciles de manejar y la vida nos enseñó cómo manejarlos”, agregó tranquil por cómo llevó su matrimonio hasta el final.

Diego Verdaguer con su hija Ana Victoria

El 27 de enero de 2022, la noticia más triste inundaba el corazón de Amanda Miguel. Su esposo falleció aquel día a los 70 años en Los Ángeles, California, El intérprete había presentado complicaciones tras contagiarse de COVID-19 en diciembre de 2021. Y aunque su juramento de amor se cumplió, Amanda siempre guardará en su corazón un lugar especial para él y los momentos que vivieron juntos.

