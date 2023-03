Por medio de sus abogados, Luis Miguel pidió desmentir la orden de arresto en su contra

El pasado 8 de marzo, la revista española Diez Minutos publicó un artículo en el que aseguraba que existía una orden de aprehensión en México contra Luis Miguel. Según detallaba este medio, esta orden era resultado de una demanda presentada por su ex pareja Aracely Arámbula. Esta versión fue desmentida por el mismo abogado de la actriz, quien, si bien aceptó que existían acciones legales contra el cantante por incumplir con el pago de manutención de sus hijos, aclaró que no se pretendía arrestarlo. Estos informes también se tacharon de falsos en redes sociales de ‘El Sol’, pero esa no fue la única forma en la que procedió el intérprete, pues también recurrió a sus representantes legales.

La respuesta en redes sociales de Luis Miguel a los falsos reportes

Un día después de que se publicara la nota de la supuesta orden de arresto contra ‘Luismi’, la cual fue retomada por diversos medios internacionales, Diez Minutos publicó un artículo aclaratorio en el que desmintió lo aseverado anteriormente. “Diez Minutos aclara la información sobre Luis Miguel”, se titula la nota fechada el 9 de marzo. “Los abogados del cantante solicitan rectificar y aclarar la información”, agrega.

“Hemos recibido una comunicación de los representantes legales de Luis Miguel que, conforme al derecho de rectificación, procedemos a publicar”, indica el medio español. “No es cierto que pese una orden de arresto sobre Luis Miguel. Con relación a la noticia publicada por Diez Minutos el 8 de marzo de 2023, Luis Miguel afirma (a través de sus representantes legales) que en ningún caso pesa sobre su persona una orden de arresto, ni mucho menos relacionado con la manutención de sus hijos”, finaliza.

El cantante recurrió a sus abogados para hacer frente a la revista española

Luego de que se hiciera esta aclaración, la revista mexicana TVyNovelas publicó algunos extractos de la carta que habrían enviado los abogados de Luis Miguel a la publicación española. “El envío de esta misiva es para requerirles que respeten la imagen, el honor y la intimidad de nuestro cliente. En consecuencia, nuestro cliente se encuentra plenamente legitimado para ejercitar el derecho de rectificación… La publicación le ha causado y le está causando graves perjuicios, tanto en la vida personal como profesional de nuestro cliente, además de haberse difundido masivamente en diferentes medios (…)”, señala.

“En consecuencia, se encuentra plenamente legitimado para requerirles que cesen de su actuación y del engaño a los lectores, en aras de la protección de sus intereses, así como el de sus hijos menores de edad a los que también hacen alusión”, continúa la carta, en la que también se habría solicitado detener las ventas de la revista impresa, así como eliminar de inmediatamente la nota compartida en el sitio web.

Guillermo Pous, abogado de Aracely, desmintió que hubiera una orden de arresto

No hay orden de arresto, pero si acciones legales

Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, confirmó a la revista mexicana, así como a programas como El Gordo y La Flaca y Ventaneando, que no existe ninguna orden de arresto en contra de Luis Miguel, pero dejó claro que el intérprete desde finales de 2019.

“El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre del 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y, es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con él, pero en ningún momento accedieron”, dijo al programa de TV Azteca.

En su entrevista con TVyNovelas, el jurista dijo que la recién anunciada gira de Luis Miguel podría significar una oportunidad de resolver los temas pendientes en cuando a la manutención de sus hijos. “Evidentemente parte de estos conciertos serán en la Ciudad de México, es un gran momento para que ya tenga resuelta y regularizada la situación”, dijo.

