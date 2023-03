Como nunca, Luis Miguel responde a los rumores: niega versiones de orden de arresto en México

El éxito profesional de Luis Miguel venido acompañado desde hace mucho tiempo de un velo de misterio en el ámbito personal. El cantante ha defendido a capa y espada su privacidad, por lo que sus redes sociales han sido únicamente un medio para informar sobre sus logros y proyectos musicales, tal como su recién anunciada gira. Sin embargo, ‘El Sol de México’ se ha visto obligado a hacer una excepción recientemente, ello después de que circularan versiones de prensa respecto a una supuesta orden de aprehensión en su contra.

Se dijo que debido a una demanda de Aracely, ‘Luismi’ enfrentaba una orden de arresto

Hace unos días, la revista española Diez Minutos reportó que en México existía una orden de arresto contra Luis Miguel debido a las acciones legales presentadas por su ex pareja Aracely Arámbula. De acuerdo con esta versión, el cantante supuestamente era buscado por las autoridades mexicanas ya que no había respondido una la demanda en su contra por no haber pagado la pensión alimenticia de sus hijos Daniel y Miguel desde 2019.

Si bien el cantante siempre ha preferido hacer caso omiso a los rumores y especulaciones, en esta ocasión, dadas las aseveraciones tan delicadas en su contra, decidió pronunciarse, para negar rotundamente lo señalado por el medio español.

Así negó Luis Miguel las especulaciones

A través de sus historias en Instagram y Facebook, ‘El Sol’ respondió a la supuesta orden de aprehensión en su contra. En vez de difundir una declaración del cantante o un comunicado en su nombre, se optó por colocar una imagen una captura de una nota de prensa con el titular ‘Ordenan la detención de Luis Miguel en México’, ilustrada con un compuesto de fotos de él y Aracely, pero con un gran sello sobrepuesto con la palabra FALSO. Lo más seguro es que este sea el único pronunciamiento que ‘Luismi’ hará sobre el tema, pues ha quedado más que clara su posición al respecto.

Las versiones de la supuesta orden de arresto en su contra despertaron desde un inicio cierta incredulidad entre sus seguidores, y una de las razones fue precisamente la gira que el intérprete anunció el pasado 14 de febrero para este 2023. Y es que, aunque aún no se han dado a conocer las fechas y lugares que contempla, es prácticamente seguro que se presentará en las ciudades más importantes de México, incluida la capital, donde se encuentra el emblemático Auditorio Nacional.

El cantante está enfocado en su próxima gira

En febrero del año pasado, el empresario Carlos Bremer, amigo cercano de ‘El Sol’, aseguró no haber salvado al cantante de la crisis financiera en la que se dijo estuvo envuelto. “Yo no lo salvé a él, yo le hice el plan para que él se salvara solo. Yo siempre estoy con él para lo que necesite”, dijo entonces el hombre de negocios de acuerdo con el diario mexicano Reforma. “Ya le pagó a todo mundo”, aseguró, aunque sin dar detalles sobre las deudas saldadas.

El abogado de Aracely niega la acción legal

Guillermo Pous, representante legal de la actriz, negó que exista una orden de arresto contra el cantante. “Se solucionó el problema entre Aracely y Luis Miguel. El cantante no es buscado por las autoridades y no hay ninguna orden de aprehensión”, dijo una reportera del programa El Gordo y la Flaca (Univision) tras consultar al abogado.

Sin embargo, Pous había detallado en Ventaneando (TV Azteca), que aunque no exista tal orden, sí hay acciones contra el intérprete. “No, (es) por completo falso, es absolutamente imprecisa la información que este portal español dio”, dijo respecto a la orden. “Es correcto, existen acciones, pero la fecha tampoco es precisa”, agregó. “El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre del 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y, es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con él, pero en ningún momento accedieron”, explicó.

El abogado de Aracely detalló cómo están las cosas con el cantante