Clara Chía y Piqué ya estarían pensando en una boda muy privada e íntima

Si bien hace tiempo circularon rumores sobre una posible crisis -y hasta tercera en discordia- entre Gerard Piqué y Clara Chía, lo cierto es que su relación parece ir viento en popa. En medio del revuelo por el más reciente tema musical de Shakira, el exfutbolista y la española se han dejado ver tranquilos y decididos a disfrutar su noviazgo le pese a quien le pese. Días después de que se conociera que la joven de 23 años reactivó su cuenta de Instagram se ha revelado que ella y el exfutbolista podrían tener en mente convertirse en marido y mujer, e incluso habrían dado detalles de cómo sería su boda ideal.

©GrosbyGroup



Se ha reportado que la pareja podría estar pensando en boda

La periodista Mónica Vergara, del programa de Fiesta (de la cadena española Telecinco) confirmó durante la emisión del pasado 4 de marzo que Piqué y Clara habrían hablado, ante la presencia de algunos testigos, acerca de la posibilidad de casarse, y que incluso habrían compartido detalles sobre cómo les gustaría que fuera su enlace matrimonial.

De acuerdo a Vergara, la charla entre la pareja tuvo lugar en un restaurante ubicado en la zona alta de Barcelona. La salida se habría prolongado por unas dos horas, tiempo en el que el Piqué y su novio habrían estado atentos el uno del otro, mirándose mutuamente, “solo se destila amor, están enamoradísimos”, contó la periodista. “En esa conversación, entre ellos se llaman ‘amor’ y, en un momento dado, él expresa una preocupación porque tiene que hablar en público y ahí deriva la conversación en hablar de boda. Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio”, detalló Mónica.

©GrosbyGroup



La joven española optaría por una ceremonia íntima

“Ella, dada la trayectoria profesional de Piqué, que entiende que hay muchos seguidores... Ella no quiere que sea por todo lo alto, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia”, agregó la colaboradora de Telecinco, quien opinó respecto a lo precipitada que podría considerarse esta boda: “En el amor, todo vale”. El exfutbolista y su novia hicieron oficial su noviazgo a mediados de 2022, luego de que confirmara la separación con Shakira.

¿Por qué Shakira y Piqué nunca se casaron?

Aunque estuvieron juntos durante casi 12 años y tuvieron dos hijos, Shakira y Piqué nunca se casaron. La cantante fue cuestionada al respecto en 2020, en una charla en el programa estadounidense 60 Minutes (CBS), previo a su presentación en el Super Bowl. El español estuvo presente en aquella entrevista como muestra de apoyo. “El matrimonio me aterra”, admitió la colombiana.

“No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante”, agregaba entonces Shakira. “Quiero que él me vea como su chica, como aquella fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, explicaba.

©GettyImages



Shakira y Piqué nunca se casaron en sus 12 años juntos