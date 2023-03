Fedez abre su corazón y aclara rumores de divorcio con Chiara Ferragni

En las últimas semanas, Fedez y Chiara Ferragni han sido el centro de rumores de divorcio, esto después de que los fans de ambos notaran que la pareja había dejado de compartir fotos en las redes sociales como solían hacerlo antes. Sin embargo, detrás de ese cambio hay una gran razón que poco tiene que ver con el final de su amor o una infidelidad, como muchos aseguraban, y fue el mismo Fedez quien explicó lo que sucede en realidad.

“Quiero contarles a todos lo que me sucedió, porque todos los días salen noticias mías y de mi familia que no corresponden a la verdad”, expresó en sus redes sociales dos semanas después de haber anunciado una pausa en sus actividad virtual, lo que agravó los rumores.

El cantante de 33 años abrió su corazón y rompió en llanto para contar el difícil momento que atraviesa debido a su salud. Incluso recordó cómo desde hace un año ha batallado con temas delicados, como cuando le detectaron un tumor neuroendocrino de páncreas que lo llevó al quirófano; un momento en su vida que tuvo repercusiones en su salud mental.

“Desde principios de año me recetaron un antidepresivo muy fuerte que me ha cambiado mucho, me ha sacudido y ha traído efectos secundarios muy fuertes para mi actividad física, al grado de desarrollarme tics en la boca que me impiden hablar de forma libre”, reveló.

Alertado por los efectos secundarios, decidió suspender la medicación. Y es que también tuvo problemas para moverse, se mareaba y padecía migrañas que no lo dejaban llevar una vida normal.

Fedez y Chiara Ferragni, juntos y apoyándose

Después de revelar lo mal que lo ha pasado por su estado de salud, Federico Leonardo Lucia, su nombre real, aseguró que en todo este tiempo ha contado con el apoyo incondicional de su esposa y madre de sus hijos, Chiara Ferragni. “Ha sido la única persona que me apoya y siento mucho que haya tenido que enfrentar una lluvia de inmerecidas mentiras mediáticas”, dijo.

Con sus palabras aclaró que entre ellos no existe una crisis matrimonial, lo que reafirmó con su más reciente publicación en las redes sociales, en donde compartió una foto de sus manos entrelazadas, y junto a ellas un tierno mensaje: “Cuando te suceda algo severamente traumático en la vida (como una enfermedad grave o un gran luto) cuida tu salud mental y emocional y no descuides tus emociones y las de las personas a tu lado. Un abrazo, Federico”.

