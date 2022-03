Fedez, esposo de Chiara Ferragni, recibe el alta hospitalaria tras su delicada operación de páncreas

Fedez, el esposo de Chiara Ferragni, recibió el alta hospitalaria a 10 días de la operación en la que le extirparon un tumor del páncreas. El rapero fue ingresado en un centro médico en Milán, Italia, a mediados de marzo debido a que los médicos le detectaron un tumor neuroendocrino en dicho órgano, por lo que el 22 de marzo se sometió a una cirugía para removerlo. A través de sus redes sociales, tanto Fedez como Chiara compartieron algunos detalles de este desafío que enfrentan como familia y tras unos largos días, el músico fue dado de alta para regresar a casa y reunirse con sus hijos, Leo y Vittoria.

©@fedez



Fedez, listo para irse a casa y reencontrarse con sus hijos

En sus redes sociales, Fedez compartió una serie de imágenes de su salida del hospital, además de publicar un mensaje de agradecimiento a todos los que estuvieron pendientes de él, así como al equipo médico que lo atendió. “Gracias a ustedes que literalmente me han salvado la vida, que me han acompañado y cuidado en estos días que no han sido fáciles pero que por otro lado me han devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida”.

©@fedez



Chiara y Fedez quedaron sumamente agradecidos por la atención de los doctores y las enfermeras

Fedez agradeció de forma puntual al equipo médico. “Gracias al Prof. Falconi y todo su increíble personal. Gracias a todas las enfermeras y enfermeros de la sala. Y gracias a ustedes por la gran humanidad y el apoyo que me han dado”. Para concluir su mensaje, Fedez anunció que regresaría asu hogar: “El amor es la medicina más poderosa. De vuelta a casa, de vuelta a la vida”.

En su perfil, Chiara también celebró el hecho de que su esposo ya esté en casa. La influencer se mostró agradecida con todos aquellos que sacaron adelante a su marido, además de darle las gracias al propio Fedez por luchar contra todo.