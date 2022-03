Alex Rodriguez preocupado por un problema de salud que lo aqueja

Alex Rodriguez compartió que le aqueja una molestia en la vista la cual le afecta enormemente en sus quehaceres diarios. Por medio de un video, el expelotero se comunicó con sus seguidores para pedirles algún tipo de consejo y así paliar este problema de salud que, aunque no es grave, si no es tratado a tiempo podría ocasionarle algún daño mayor a futuro. Bien vestido y al punto como siempre en su estilo, Arod grabó el mensaje en lo que parece ser el jardín de su casa.

©GettyImages



Alex Rodriguez revela que tiene un problema de salud

“Hey, ¿cómo están todos? recién regreso a casa del trabajo, estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista 20/10, 20/15... Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone”, señala Rodriguez.

Y acto seguido lanza un par de preguntas a sus fans en su afán de buscar respuestas y consejos a su falencia visual. “Dos preguntas: número uno, ¿se identifican? y número dos, ¿algunas sugerencias en qué debo hacer para que mis ojos mejoren? Gracias de antemano, ¡nos vemos!”, se le escucha decir muy resuelto y despreocupado.

Del mismo modo, el ex de Jennifer Lopez tituló su publicación como: “Necesito su ayuda”; y vaya que sí obtuvo respuesta, ya que los comentarios se abarrotaron de diferentes opciones servidas para que Alex Rodriguez mejore en ese aspecto.

“Usa gotas”, “anda al oftalmólogo”, “hazte una cirugía”, son algunos de los consejos escritos por sus 4 millones de seguidores. Algunos otros le explicaron que tal vez solo sucede que es una consecuencia natural del paso del tiempo.