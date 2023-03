Piqué aclara su curioso acercamiento con Zlatan Ibrahimovic en 2010 que dio mucho de qué hablar

Años antes de su polémica separación de Shakira, Gerard Piqué ya acaparaba los titulares de la prensa y no precisamente por situaciones relacionadas a su desempeño en la cancha. En 2010, el entonces jugador de el F.C. Barcelona y su compañero Zlatan Ibrahimovic fueron captados por un paparazzi a su salida de un entrenamiento, y la forma en la que charlaban llamó especialmente la atención. Ambos hablaban muy cerca entre sí, incluso se veía al español tomar la mano del delantero sueco. Esta escena causó mucho revuelo, y más porque por esas fechas Piqué ya iniciaba su relación con la colombiana. Más de 12 años después, Gerard ha salido a explicar lo que realmente sucedió en aquel entonces.

©GettyImages



Piqué abordó el tema con humor en el programa After Kings

Piqué abordó aquel mediático momento en el programa After Kings, el espacio en Twitch que comparte con Ibai Llanos y en el que analizan lo relacionado a la Kings League. “Te comiste la boca con Zlatan en su día, ¿podemos dejar que el amor fluya, por favor?”, comentó el streamer español, provocando las risas de los presentes, incluido Gerard.

El ex de Shakira tomó todo de la mejor manera y con mucho humor, de incluso pidió que mostraran la foto en cuestión. “Poned esa foto”, dijo. “Cuéntanos la verdad”, le pidieron después, y él accedió. “En esa foto estamos en el parking del club, está mi coche y la prensa ahí. Me podría comer la boca con Zlatan, ¿pero en el parking del club? Entiende lo que te quiero decir, la foto está totalmente sacada de contexto”, aseguró.

Otro Piqué y Zlatan 🤣 pic.twitter.com/NSz7udmZYr — Blue (@BlueboyCR7) October 14, 2021

“Lo mejor de todo, la reacción de Zlatan. Al día siguiente sale a la Ciudad Deportiva y lo están esperando todos los paparazzis”, continuó Piqué. “Sale Zlatan sale de su coche y están en la salida los periodistas del corazón, entre ellos Telecinco. Le ponen el micro, baja la ventana y el periodista aprovecha la ocasión para preguntarle por lo ocurrido. Le dijo: ‘No, no, ven con tu hermana ahora a mi casa y así demostraré que no soy gay’”, recordó, evidenciando que Ibrahimovic reaccionó molesto a los cuestionamientos.

Fue solo una felicitación

Esta no es la primera vez que Gerard se refiere a aquella comentada situación con Zlatan, pues en 2015 habló al respecto con la revista inglesa Four Four Two. “Acababa de lanzar mi autobiografía y Zlatan se acercó para felicitarme. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento en el que estábamos dándonos la mano”, explicó entonces.

©GrosbyGroup



Piqué explicó que él es una persona táctil

“Él estaba dentro del campo de entrenamiento por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos”, agregó entonces, una versión que difiere un poco con lo que señaló recientemente, pues dio a entender que la foto había sido tomada por la prensa que estaba en el estacionamiento donde ellos fueron vistos.

“No me podía creer en lo que se convirtió todo eso, pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid, a pocos partidos del final de la Liga, por lo que la prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos”, reflexionó entonces.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.