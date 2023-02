Madonna está de luto por el fallecimiento de su hermano Anthony Ciccone

Anthony Ciccone, uno de los hermanos mayores de Madonna, falleció a los los 66 años por causas que todavía no han sido reveladas. Fue el músico Joe Henry, quien está casado con Melanie, hermana de la cantante, quien dio a conocer esta triste noticia. Hasta el momento la cantante ha preferido no pronunciarse públicamente sobre esta dura pérdida.

La cantante tuvo una relación complicada con su hermano

“Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan ya han pasado tantos años”, escribió Joe Henry en su cuenta de Instagram el pasado 25 de febrero, compartiendo una foto en blanco y negro del fallecido. “Anthony era un personaje complejo, y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, como los verdaderos hermanos tienen. Pero lo amaba, y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar pasar”, continuó en su sentido mensaje.

“Pero los problemas se desvanecen y la familia permanece, con las manos cruzadas sobre la mesa. Adiós, hermano Anthony. Quiero pensar que el Dios en el que tu bendita madre (y la mía) creyó está allí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión”, finalizó su post.

Anthony tuvo una vida complicada y durante un tiempo su adicción al alcohol lo llevó a vivir en las calles. Estos probelmas terminaron por distanciarlo de su familia, aunque en opinión de él, a ellos no les importaba su bienestar.

Melanie Ciccone y su esposo Joe Henry

“Soy un cero a sus ojos, no soy una persona, soy una vergüenza. Me dan la espalda, les da igual lo que me pase. Nunca me han querido”, dijo al DailyMail en una entrevista en 2011. El hermano mayor de Madonna estuvo en un centro de rehabilitación, el cual le ayudó con su problemas, y pudo recuperar la relación con algunos de sus seres queridos.

Madonna y su numerosa familia

‘La Reina del Pop’ creció junto a siete hermanos: Martin (65), Paula (63), Christofer (62), Melanie (61), Jennifer (55), Mario (54) y el fallecido Anthony que tenía 66 años. De todos ellos, fue con Christopher con quien mantuvo una relación más estrecha, al menos públicamente. La infancia de Madonna en Michigan no fue nada fácil, pues su madre, Madonna Louise Fortin, falleció a los 33 años por un un cáncer de mama. A esta dura pérdida se sumó el hecho de que padre, Silvio Anthony Ciccone, retomara pronto su vida amorosa con otra mujer y se alejara de su sus hijos.

Madonna y su hermano Christopher Ciccone

