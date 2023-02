“Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por la forma en que me veo o visto y no voy a empezar. He sido degradada por los medios de comunicación desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser la pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un momento más fácil en los próximos años. En palabras de Beyoncé ‘No romperás mi alma’”, se lee en su mensaje.

“Espero con ansias muchos años más de comportamiento subversivo, empujando límites, de pie ante el patriarcado y sobre todo disfrutando de mi vida”, finalizó.