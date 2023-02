Aylín Mujica se quiebra al recordar su pasado: ‘Pasé mucha hambre, no tenía dinero’

Aislados del mundo exterior, los participantes de La Casa de los Famosos 3 (Telemundo) han aprovechado el tiempo para conocerse más a fondo entre sí, pero también para reflexionar sobre sus propias vidas. Este ha sido el caso de Aylín Mujica, quien en una reciente dinámica se ha sincerado sobre un momento duro en su pasado, recuerdos ante los que le fue imposible contener las lágrimas.

©@aylinmujic



La estrella cubana se sinceró sobre su pasado

Héctor Sandarti, host del reality show, indicó a la guapa intérprete cubana que compartiera sus momentos más felices y más duros, haciendo una gráfica llamada ‘La Curva de la Vida’. Aylín partió de su feliz infancia en La Habana, donde tuvo la oportunidad de estudiar ballet.

Más adelante habló de otro acontecimiento destacado en su historia: su primer matrimonio. “Fue en 1993, tenía 18 años y salgo embarazada y fue lo mas maravilloso que me ha pasado en mi vida, y es aquí donde viene el nacimiento de mi primer hijo”, compartió la actriz de 49 años refiriéndose a su primogénito Mauro Menéndez, quien actualmente tiene 29 años.

“Nace mi hijo y fue algo así como que wow. La familia que siempre soñé, el matrimonio perfecto”, continuó, antes de revelar que una oportunidad laboral cambió su vida de un momento a otro. “Pero me viene una propuesta de trabajo a México, entonces me voy a México... Fue como en el 93”. Aylín contó que acordó con su entonces esposo que él se quedaría a cuidar de su hijo mientras ella trabajaba “para poder salir adelante para poder darle a nuestro hijo una gran vida”.

La guapa cubana recordó que a su llegada a México se desempeñó como bailarina, pero por cuestiones del destino llegó a Florinda Meza, una conocida actriz y productora de televisión. “Ella me dijo: ¿Tú quién eres? Te quiero como protagonista de mi próxima novela’. Y yo le dije: ‘Es que no soy actriz, soy bailarina, no sé hacer televisión’”. Sin embargo, eso no impidió que la apoyara y la colocara en el elenco de un melodrama, marcando el inicio de Mujica como actriz. “Ella fue la que me descubrió”, comentó.

©@aylinmujic



Aylín inició en México su carrera en la televisión

Se conmueve al recordar sus incios en México

Tras este repaso, Aylín admitió que había omitido algunos detalles de lo que vivió cuando dejó su país. “Me salté un poco todo el trabajo que pasé en Méxicoo, pasé mucha hambre, no tenía dinero”, contó, visiblemente conmovida. “Iba a castings de comerciales... Pero esa parte, la verdad es que no quisiera recordarla, porque no sé por qué las partes muy tristes de mi vida trato de ponerle un candado para no sufrir, porque no los quiero recordar”, reconoció.

La actriz explicó que fue precisamente su convicción de ser más fuerte una de las razones por las que decidió entrar a La Casa de los Famosos. “Una de las cosas por las que entré a esta casa fue porque no quiero estar llorando todo el tiempo que me sienta triste, yo sé que es bueno, pero he sido muy llorona durante toda mi vida, quiero crecer, quiero tener fortaleza, quiero ser como Violeta, mi hija, que es muy fuerte”, comentó.

“Esas historias son precisamente las que las motivan e inspiran a mucha gente como tú o como yo a seguir adelante en su carrera y en sus sueños”, intervino Sandarti, tratando de indagar más acerca de aquel episodio tan triste en la vida de Aylín. “Lo sé, pero fueron momentos muy oscuros, fueron momentos que no tenía ni teléfono para llamar a mi familia, entonces no quiero recordar eso, la verdad”, reiteró ella con lágrimas en los ojos.

©@aylinmujic



La actriz admitió que le cuesta abrirse sobre su pasado doloroso

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.