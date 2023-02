¿Michelle Salas, hija de Luis Miguel, está comprometida? Osmel Sousa asegura que hay boda en puerta

Desde que arrancó La Casa de los Famosos 3 (Telemundo), Osmel Sousa dejó claro que su participación no pasaría inadvertida, y tal parece no estaba mintiendo. ‘El Zar de la Belleza’ acaba de hacer una sorprendente revelación, la cual no tiene nada que ver con lo que pasa en el reality ni con sus participantes, sino con una famosa influencer, hija de una reconocido cantante. Se trata de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, quien de acuerdo al entrenador de concursos de belleza, estaría alistando su boda. Esta noticia ha causado cierta extrañeza, pues si bien se sabía de su noviazgo con el empresario venezolano Danilo Diazgranados, hasta ahora se deconocía que Michelle estuviera comprometida.

©@michellesalasb



Michelle es discreta en su relación con el venezolano

En una charla casual con sus compañeras Aylín Mujica y Yameyry Ynfante (’La Materialista’), Osmel mencionó que una vez salga de La Casa de los Famosos tiene pensado viajar al Caribe para un compromiso social. “Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel”, comentó el también empresario. “¿De Luis Miguel? ¿Michelle?”, preguntó la actriz de telenovelas con cierta sorpresa.

Sousa confirmó que hablaba de la influencer, y aunque no mencionó el nombre de su novio, sí dejó entrever que tiene cierta relación con la familia del galán, lo cual podría explicar por qué habló con tanta seguridad de la supuesta boda. “[Se casan] en La Romana”, detalló. “Entonces yo le digo a ella que haga la boda en Altos de Chavón”, continuó, refiriéndose a una villa estilo mediterráneo ubicada en dicha cuidad dominicana.

©@michellesalasb



Según Osmel, Michelle se casaría en República Dominicana

Mientras que Aylín se mostró incrédula ante la revelación de Osmel, ‘La Materialista’ dejó ver su interés en conocer más detalles. “Entonces, ¿cuándo es la boda, en junio?”, preguntó. “Él le dio el anillo antes de yo venir para acá”, reveló Sousa, quien inició en La Casa de los Famosos el pasado 17 de enero. “Pero tú dijiste que era en junio la boda”, replicó ella. “Sí, dije que en junio, julio...”, explicó él.

Ajena a los rumores, Michelle hace de Nueva York su pasarela

Algo que caracteriza a Michelle Salas y que tiene en común con su famoso padre es la discreción con la que se conduce en su vida personal. Si bien la influencer suele compartir con sus casi 2 millones de seguidores en Instagram su faceta como fashionista, cuando se trata de asuntos del corazón es mucho más reservada. En sus más recientes publicaciones ha impactado con su belleza mientras recorre la Gran Manzana, donde pasa grandes temporadas.

Se sabe que desde 2016, la hija de Luis Miguel mantiene un sólido noviazgo con el empresario. Sin embargo, dado que ella ha apostado por el hermetismo y que él no es una figura pública, han sido pocas las ocasiones en las que se les ha visto juntos.

©@michellesalasb



Michelle y Danilo tienen una sólida relación de más de 6 años