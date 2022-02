Feliz y enamorada: Michelle Salas es fotografiada con su novio en Madrid

A lo largo de su vida, Michelle Salas se ha destacado por ser una persona bastante reservada con su vida privada, y en contadas ocasiones ha hablado acerca de sus romances, los cuales suele llevar lejos de los reflectores. Sin embargo, la blogger no puede evitar los paparazzi, quienes están a la orden del día. Recientemente, la hija mayor de Luis Miguel fue captada con su novio, el empresario Danilo Díaz Granados, paseando por las calles de Madrid, España.

©GettyImages



La bella Michelle Salas está en España

Además de ser captados por las cámaras, Michelle compartió en sus stories un post vestida de novia en la tienda de Pronovias... Sí, así como lo lees, pero esto podría ser una colaboración más de la modelo con la firma española de Alta Costura, pues hasta donde se sabe, Salas y Granados no han hablado abiertamente de sus planes para el futuro.

©GrosbyGroup



Michelle Salas y su novio Danilo Granados

En una de sus stories, Michelle escribió: “Hoy pensé en todas las veces que me han vestido de novia... Son más de las que me acordaba. Eso de la mala suerte ya ni aplica”. Después de esa story, Michelle dio un vistazo de un modelo que se probó, pero lo dejó a la imaginación, pues aseguró que no lo podía revelar.