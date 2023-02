Ximena Navarrete revela cuándo nacerá su segundo bebé

Ximena Navarrete está más plena que nunca disfrutando de la recta final de su segundo embarazo. Su sonrisa sincera refleja la alegría de aumentar su familia con la llegada de su segundo bebé, un niño que completará la alegría en casa junto a su esposo, Juan Carlos Valladares, y su primogénita, Ximena. Y en esta etapa de nuevos comienzos, la ex Miss Universo compartió cuándo espera que nazca su bebé y reveló el proceso que tenía en mente antes de la sorpresa de su dulce espera.

“Estoy por cumplir las 30 semanas, el bebé, si Dios quiere, nacerá a finales de marzo”, confesó en su charla con Sandra de la Vega en el podcast La Capitana. Al igual que sucedió con su primera hija hace poco más de un año, Ximena Navarrete recibirá a su bebé por cesárea, y ella misma explicó las razones que le dieron los médicos.

“Mi primer parto fue cesárea, entonces, al ser tan reciente, creemos que lo mejor es programar el día para que todo esté tranquilo bien”, dijo con los planes en mente para volver a casa junto a sus dos bebés.

Días atrás, la exreina de belleza celebró el baby shower de su hijo, además de mostrar en sus redes sociales lo mucho que ha cambiado su cuerpo con 30 semanas de embarazo. “Cargando más peso que nunca 24/7 🤭 ¡¡¡El peso que he subido por el embarazo + aproximadamente kilo y medio de bebé en camino + los 11 kilos de Xime 🤟🏻😂 !!! ¡¡¡Gracias cuerpo y espalda por aguantarme tanto jajajaja !!!”, anotó junto a una serie de fotos de lo más lindas.

Un embarazo que llegó para alegrar su vida

Aunque hoy la dicha reina en el hogar de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, la pareja pasó momentos muy dolorosos cuando hace dos años perdieron al bebé que esperaban. Su ilusión por formar una familia los hizo acudir a un tratamiento In Vitro, mismo que pensaban repetir para su segundo embarazo. Sin embargo, no fue necesario.

“Quedé embarazada antes de lo que pensaba. No estábamos haciendo nada para cuidarnos, porque yo estaba por empezar un tratamiento, estaba en lactancia, entonces, no le vi necesidad después de estar tantos años tratando sin éxito, yo dije: ‘Aquí no hay manera’, pero, la vida nos sorprendió”, explicó de lo más contenta. Para la familia, este bebé es una grata sorpresa que reciben con los brazos abiertos.