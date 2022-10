¿Niño o niña? Ximena Navarrete revela el sexo de su bebé

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, le preguntaron si a las 11 semanas de embarazo ya sabía el sexo de su bebé o si sólo había sido su hermana Mariana la que estaba enterada. “El doctor le marcó directo a mi hermana y ella organizó todo el gender reveal… Es la única que sabía. Yo amo las sorpresas y por eso no me cuesta nada esperar. Me encanta la emoción de enterarnos de una manera especial. Juntar a nuestra familia y que se quede para el recuerdo”, respondió.

