Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares esperan su segundo hijo

Fue en junio del año pasado, cuando Ximena Navarrete y su esposo dieron a conocer que estaban a la espera de un bebé. La propia modelo compartiría tiempo después, a través de un enlace en vivo en sus redes sociales, que quedar embarazada no habría sido nada fácil, pues se sometió a un procedimiento mediante el cual le extrajeron varios óvulos para realizar una fecundación in vitro. “Yo al principio, cuando me hacía las extracciones, pensaba: ‘¿Será que sí lo voy a conseguir o no?’ Gracias a Dios sí se pudo”, dijo sobre el panorama incierto que tenía frente de sí cuando se puso en manos de expertos.

“Es mucha la espera, es mucha la incertidumbre y estás todo el tiempo rezando porque salgan bien, porque fecunden bien y luego cuando les toman la muestra para analizarlos... todo el tiempo es estar así, pero al final de cuentas vale la pena”, agregó. Unas semanas antes de Navidad, Ximena y Juan Carlos recibieron el mejor regalo de todos: la llegada de su bebé. Ximena Valladares Navarrete nació el 8 de diciembre de 2021.

©@ximenanr



Su lucha por ser mamá

El nacimiento de su hija se dio tres años después de que en 2018, Ximena Navarrete perdiera al bebé que estaba esperando. Para la pareja fue un duro golpe, pues el bebé, que era un varón, tenía cerca de 15 semanas, es decir casi cuatro meses. En julio de 2021, la modelo habló abiertamente por primera vez acerca de los problemas que tuvo para concebir y de los estudios que le hicieron al bebé que perdió.