La extraña petición que Khloé Kardashian agregó a su testamento

“¡Oh, vamos a hacerlo juntas! ¿Es raro que madre e hija se hagan los senos?”, indicó Kris, quien anteriormente ya había expresado en el mismo programa que quería hacerse algo en los ojos.

La madre de dos pequeños explicó sus razones para hacerse algo en el busto, asegurando que ella no tenía escote como sus hermanas. “Llevo un top de látex con un sostén, así que se ven geniales en este momento, y desearía que se vieran así todo el tiempo”, comparte Khloé sobre sus atributos. “Solo quiero más lleno, como, cuando me ves en bikini, no tengo escote. Mis hermanas tienen todo este amplio escote”.

