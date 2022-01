Ximena Navarrete habla como nunca sobre el día que nació su hija

Ximena Navarrete vive plena el sueño de su vida, el de ser mamá. Y a casi un mes de haber recibido a la cigüeña, la ex Miss Universo quiso compartir con sus seguidores los detalles de esta increíble experiencia y cómo fue el final de su embarazo, por lo que abrió una sección de preguntas y respuestas ¡en las que dijo de todo!

Feliz con esta nueva etapa, la feliz mamá reveló que su hija, también de nombre Ximena, llegó al mundo justo el día en el que cumplía su semana 40 de embarazo. Y aunque sus planes eran que la bebé naciera de manera natural, al final los médicos tomaron otra decisión.

“Ximena nació por cesárea, intentando primero que naciera por parto natural y no se pudo, así que terminamos haciendo una cesárea. Siempre estuve muy abierta a cualquiera de las dos opciones. Lo importante es que mi bebé naciera bien. Me ha ido súper bien y mi recuperación va excelente. Al día siguiente de la cesárea ya estaba de pie dando algunos pasos”, dijo contenta sobre su recuperación.

La modelo aseguró que la cicatriz que quedó de esta intervención no le molesta para nada. “Será mi cicatriz más hermosa y el recuerdo más bello de mi vida, la verdad es una cicatriz pequeña”, explicó a otras mamis que puedan tener la duda sobre la huella de la cirugía.

Otro tema sobre el que muchos tenían dudas fue el ejercicio y si ya recuperó su figura, y aunque en sus fotos de Navidad luce bastante delgada, aseguró que no ha perdido las libras extra del embarazo. “Todavía no estoy en mi peso, me faltan algunos kilos... en cuanto tenga luz verde para hacer ejercicio empezaré con mi rutina y lo que si empecé a hacer desde el día después de que nació mi bebé es alimentación sana”, expresó.

Su experiencia con la lactancia y las estrías

Otras dudas de sus fans se enfocaron en su piel y si le salieron estrías con el crecimiento de su pancita. “No me salieron estrías, siempre estuve muy hidratada, pero igual creo que la genética tiene que ver con que te salgan o no. Mi mamá no tiene ni una sola”, dijo la también modelo.

Y sobre la lactancia explicó: “Sí, me la pegué desde que estaba en la sala de recuperación, me aconsejaron hacer esto para poder propiciar una adecuada lactancia. Cada caso es distinto a algunas les funcionará y a otras no. Lo único importante es que nuestros bebés estén sanos y creciendo ya sea con leche materna o fórmula”.