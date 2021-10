Ximena Navarrete presume la carita de su bebé en la recta final de su embarazo

A pocas semanas de dar a luz, Ximena Navarrete compartió una tierna imagen de su más reciente ultrasonido en el que se aprecia la carita de su bebé. Ya en la recta final de su embarazo, la modelo tapatía tiene encandilados a sus seguidores ya que presume constantemente detalles de su dulce espera y así lo demostró con una hermosa foto de la ecografía 3D que recibió en su reciente visita al ginecólogo.

Ximena Navarrete se encuentra en la recta final de su embarazo

“Mi cosita bella … te amo bebé”, escribió la exreina de belleza junto a la bella postal de su hija, la cual procreó junto a esposo Juan Carlos Valladares y quien nacerá este diciembre próximo. Navarrete espera con mucha ilusión a su retoño, pues para quedar embarazada se sometió a un tratamiento de fertilidad debido a que tenía una baja reserva ovárica, según comentó en un LIVE the Instagram.

Fue a mediados del pasado mes de junio cuando la también actriz mexicana dio a conocer que estaba en la espera de su primer bebé en una exclusiva de nuestra publicación hermana ¡HOLA! México. Desde entonces hasta la fecha ha compartido todo su proceso de gestación, su baby bump y alguno que otro detalle sobre su embarazo.

La modelo compartió una tierna imagen de su más reciente ultrasonido en el que se aprecia la carita de su bebé

Luego, en julio, se animó a hablar por primera vez de las razones por las que perdió un embarazo en el 2018.

“Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas. De ese bebé a mí me hicieron una biopsia cuando todavía estaba vivo y nos pudimos enterar de que lo que tenía era trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar“, reveló en el programa Hoy de Televisa.