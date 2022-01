Pamela Silva: ‘Mi pequeño Ford ya se recupera en casita’

Pamela Silva está un poco más tranquila luego de llevarse el susto de su vida por un accidente que envió a su hijo, Ford Liam, al quirófano. Este lunes, la presentadora de Primer Impacto contaba al mundo entero a través de las redes sociales, que su hijo de casi dos años se había caído y mordido parte interna de la boca, una lesión que, por su profundidad, requirió cirugía. Las horas se hicieron eternas para ella al ver que se llevaban al niño a quirófano y pidió a todos que rezaran por él. Hoy la historia es otra, pues Baby Ford ya está en casa junto a su mamá.

“Gracias a todos por las oraciones, los buenos deseos y por estar pendientes de la salud de mi bebé”, expresó Pamela en sus Instagram Stories para no dejar al pendiente a sus seguidores sobre la salud del bebé. Mucho más tranquila, pero aún preocupada por la recuperación de su hijo, continuó: “Mi pequeño ya se recupera en casita, gracias a Dios, con un buen estado de ánimo, mucha tranquilidad y armonía, sustentado por la fuerza sanadora del amor”.

Un accidente que llevó a Pamela Silva hasta las lágrimas

“Me encuentro ahora en el hospital. Mi hijo Ford tuvo un pequeño accidente. Se ocasionó un corte, una lesión bastante profunda en el labio y las cosas se complicaron un poquito, no le pudieron hacer unos puntos sencillamente; sino que tuvieron que llamar a un cirujano plástico para ver si le pueden reconstruir y arreglar la parte interior del cachete y el labio”, contó Pamela este lunes en un video dirigido al público.

“Él se encuentra bien. Se encuentra ahora en cirugía, lo acaban de someter a la hora de entrar al quirófano. Esta bajo anestesia, y parece que no va a ser una cirugía complicada pero sí es un área bastante sensible. Fue un accidente y creo que va a demorar aproximadamente 45 minutos esta cirugía. Hemos estado pendientes, todo el día esperando. He estado muy preocupada todo el día porque es tan frustrante ver a tu bebé quejándose, con dolor“, continuó.

Preocupada, la mamá expresó que su hijo no había comido por la anestesia, además de que estaba cansado. “Con mucha fe les agradezco todo y les pido, por favor, que sigan rezando”, dijo. Por fortuna, todo salió bien y Baby Ford dejó las camas del hospital para completar su recuperación en casa con mamá.