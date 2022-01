Baby Ford, hijo de Pamela Silva, entra de emergencia a quirófano tras un accidente

Pamela Silva vive momentos llenos de angustia luego de que su hijo, Ford Liam, sufriera un accidente que lo llevó de emergencia al hospital. Preocupada y con el corazón roto, la presentadora de Primer Impacto explicó que su hijo se hizo un corte en el labio, y por la profundidad que tiene, tuvo que ser llevado a quirófano.

“Me encuentro ahora en el hospital. Mi hijo Ford tuvo un pequeño accidente. Se ocasionó un corte, una lesión bastante profunda en el labio y las cosas se complicaron un poquito, no le pudieron hacer unos puntos sencillamente; sino que tuvieron que llamar a un cirujano plástico para ver si le pueden reconstruir y arreglar la parte interior del cachete y el labio”, dijo Pamela en un video publicado por Despierta América, en el que se aprecia su preocupación y el dolor tan grande que vive al ver a su bebé en esta situación.

“Él se encuentra bien. Se encuentra ahora en cirugía, lo acaban de someter a la hora de entrar al quirófano”, agregó sobre la condición de Baby Ford. Desde el fondo de su corazón, pidió a sus seguidores y los televidentes una oración por la salud del bebé. “Está bastante tranquilo, pero uno como madre siempre se preocupa”, continuó tratando de contener el llanto.

El dolor más grande para una mamá

“Esta bajo anestesia, y parece que no va a ser una cirugía complicada pero sí es un área bastante sensible. Fue un accidente y creo que va a demorar aproximadamente 45 minutos esta cirugía. Hemos estado pendientes, todo el día esperando. He estado muy preocupada todo el día porque es tan frustrante ver a tu bebé quejándose, con dolor”, agregó llena de dolor.

“Él estaba, relativamente con buen espíritu, pero es tan chiquito. No sabe explicar lo que siente, su dolor. No ha podido comer en todo el día porque lo iban a someter con anestesia. Así que está con hambre, está cansado. Ha sido un día bastante largo”, continuó en el video al que amigos, colegas y fans reaccionaron enviando los mejores deseos para el pequeño de casi dos años. “Con mucha fe les agradezco todo y les pido, por favor, que sigan rezando”, concluyó Pamela.