Lili Estefan aclara qué sucede entre Thalía y Tommy Mottola

Lili Estefan y Thalía tienen una amistad muy sólida que con el paso del tiempo las ha acercado más. Por ello es que la presentadora de El Gordo y la Flaca habló sobre los rumores que han rodeado a la cantante en los últimos días, en los que señalan que su esposo, Tommy Mottola, le habría sido infiel con la también intérprete Leslie Shaw. Directa y un tanto molesta por estas especulaciones, La Flaca explicó lo que sucede en realidad.

“Hoy hablé con ambos. Están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular”, dijo durante el show de Univision. Junto a Raúl de Molina, aclaró que todo esto son rumores sin fundamentos y que sólo buscan dañar la imagen de su querida amiga.

“Aquí lo que está pasando es que vemos cómo son estos influencers. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura de que la gente lo sabe”, dijo segura de saber de dónde vienen los rumores. Y continuó: “No es el primero que le inventan a Thalía. Le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que se había llevado de una joyería en Los Ángeles, recientemente”.

A pesar de ello, Lili no cree que Thalía salga a dar declaraciones al respecto para aclarar lo que se ha dicho de ella. “No me imagino a Thalía salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes porque no viene al caso”, agregó La Flaca. Y tal como lo expresó, hasta el momento ni Thalía ni Tommy Mottola han hecho comentarios sobre la supuesta separación.

Leslie Shaw lo niega todo

Para Thalía, Leslie Shaw no es una completa desconocida. En 2020 ambas unieron sus voces con Farina para lanzar el tema Estoy Soltera, cuyo video grabaron juntas. Además de las declaraciones de Lili Estefan, la propia Leslie Shaw negó conocer a Tommy Mottola, así como una aventura con él que pondría en riesgo su matrimonio con Thalía.

“Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto”, aseguró en el programa de YouTube, Magaly TV La Firme. “He ido a varios eventos en la disquera. El día del videoclip, obviamente ella tiene un equipo muy grande... Pero no, él en ningún momento fue ni nada”, agregó.

En cuanto a la supuesta crisis del matrimonio Mottola-Sodi, expresó: “Bueno, pero todos los matrimonios tienen sus crisis. A ella la respeto, es Thalía, no es cualquiera, imagínate”. Sobre su vida personal, se sabe que Leslie mantiene una relación sentimental con el cantante de reggeatón El Prefe, con quien está comprometida.