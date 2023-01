Matthew, el más lindo acompañante de Thalía en su salida con Lili Estefan

No es secreto para nadie que a Lili Estefan y Thalía las une una fuerte amistad desde hace años. La cantante ha revelado que la conductora contribuyó de cierta manera para que lanzara algunos de los más grandes éxitos de su carrera. Por ello, no es de extrañar que la mexicana le guarde mucho cariño y agradecimiento. La química entre ellas es innegable, como bien se ha podido reafirmar en cada uno de sus encuentros. Ahora que acaba de iniciar un nuevo año, estas guapas latinas han querido reunirse y ponerse al día, pero no han estado solas, sino con la mejor compañía. Matthew Alejandro, el hijo menor de la intérprete, ha sido el más tierno protagonista de este divertido encuentro.

©@liliestefan



Lili y Thalía son amigas desde hace muchos años

La simpática presentadora del programa El Gordo y La Flaca (Univision) fue quien compartió un vistazo de su salida con la cantante. “¡Detrás de cada selfie de una mujer hay 45 fotos más que no fueron aprobadas!”, escribió en su cuenta de Instagram. “Que no me tiren el teléfono”, agregó bromista, al parecer refiriéndose a la polémica situación protagonizada hace unos días por Bad Bunny y una fan en República Dominicana.

En su publicación mostró una serie de fotos y videos de la velada, inciando por supuesto con un posado perfecto en el que ella y su amiga lucían guapísimas, ella con un jersey negro de cuello alto y Thalía con una blusa blanca y chaqueta camel. “Te amo amiga del alma”, agregó Lili en su mensaje.

©@liliestefan



Estas guapas latinas se reunieron por primera vez este 2023

Aunque la intérprete de No me acuerdo no compartió imagenes de esta cita en su propia cuenta de Instagram, sí reaccionó al post de su amiga, y le respondió su cariñosa dedicatoria. “¡Amo darte besitos hermanita de vida! Te amo”, comentó la mexicana.

Matthew, tan carismático como su mamá

El resto de las fotos que compartió Lili de su salida con su amiga dejó ver quiénes más disfrutaron con ellas en su velada entre amigas. Tommy Mottola, el enamorado esposo de Thalía estuvo presente, pues en un video de la publicación de la presentadora se le veía sentado a la mesa, un poco ocupado mirando su teléfono. El productor Lex Borrero fue otro de los invitados a la reunión.