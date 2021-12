Meses después, la pareja se enfrentaría a uno de los desafíos más fuertes. En 2008, Thalía empezó a presentar malestares físicos como fiebre, sudoraciones, dolores musculares y de articulaciones. Empezaron un peregrinar entre doctores y especialistas que no sabían que tenía, hasta que fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, la cual es producida por la picadura de una garrapata.

“Es terrible, no puedes controlar el dolor, sabes que algo te está pasando pero no sabes qué hacer, no te puedes concentrar. Es una enfermedad que te ataca el cerebro, a veces pierdes las palabras, el habla, no te puedes ni mover ni levantar de la cama”, dijo en una entrevista.