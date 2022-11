Thalía pone fin a malentendidos sobre comentarios contra Shakira

Thalía estuvo en la mira luego de que hace unos días cobraran fuerza los rumores sobre algunos comentarios que supuestamente hizo en contra de Shakira. Se había dicho que la esposa de Tommy Mottola habría hecho un live en sus redes sociales para conversar con sus fans y fue ahí en donde no habló nada bien de la canción de la colombiana, Monotonía, la cual habría tachado de “patética” y “dramática”. Sin embargo, la cantante desmintió todo a través de sus representantes.

“Desmentir de manera formal la información que ciertos medios de comunicación a nivel internacional están replicando sin fundamento alguno y donde hacen mención a supuestas declaraciones de nuestra cliente la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantautora colombiana Shakira en una supuesta transmisión en vivo”, se puede leer en el comunicado emitido por Acoustyle Communications.

Aunque Thalía es asidua a las redes sociales y suele subir contenido para tener una mayor conexión con sus seguidores en el mundo entero, desde hace unos meses no ha hecho una transmisión en vivo, la prueba irrefutable con la que aclara que todo lo que se ha dicho sobre los cometarios hacia la colombiana son falsos.

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde febrero de 2022 y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”, agrega el texto.

La también actriz aclaró por esta vía que no es su estilo de dirigirse a las personas, señalando la fuente de este rumor que no está dispuesta a tolerar: “Thalía es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva y las presuntas declaraciones no van de acuerdo con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco”, concluye el comunicado, pidiendo que cesen los rumores.

Shakira, un proceso personal y artístico

Shakira lanzó Monotonía hace un par de semanas, un tema en el que contaba un poco más sobre su separación de Gerard Piqué. Junto a Ozuna y con un video en el que da a entender que no volverá a enamorarse en un buen tiempo luego de esta desilusión, la colombiana logró un éxito más en su carrera musical.