Actores turcos se solidarizan con las víctimas del terremoto y hacen un pedido de ayuda

La comunidad internacional está en vilo tras la devastación que dejaron los sismos en Turquía y Siria. Hasta el momento, agencias internacionales reportan el colapso de más de 5,600 edificios y se calculan más de cinco mil pérdidas humanas, además de miles de heridos y millones de damnificados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 23 millones de personas em ambos países resultarán afectadas por los terremotos.

©GettyImages



La devastación al sureste de Turquía

El sismo de 7.8 grados en la escala de Ritcher, con epicentro en el sureste de Turquía, ha sido descrito como el más grave para el país otomano en lo que va del siglo XXI. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, declaró este martes 7 de febrero el estado de emergencia por un periodo de tres meses en las 10 provincias del sureste azotadas devastadas por el sismo.

Decenas de celebridades turcas están usando sus redes sociales para trata de ayudar en la recaudación de fondos y víveres para las ciudades afectadas. Kerem Bürsin, Burak Özçivit y su esposa Fahriye Evcen, Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün entre otros han lamentado la situación que viven sus compatriotas y se han sumado a redes de apoyo para birndar ayuda. A nivel internacional famosos como Antonio Banderas, Alejandro Sanz y Antonela Roccuzzo se han solidarizado con la situación.

Burak Özçivit, protagonista de Kara Sevda, compartió en sus redes sociales varios teléfonos para ayudar a las comunidades más afectadas.Su esposa, la también actriz Fahriye Evcen, ha usado sus redes para tratar de ayudar.

©@burakozcivit



Burak compartió un mensaje para dar a conocer las formas de ayudar las comunidades afectadas.

Engin Akyürek, estrella de ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, tiene sus redes repletas de información para ayudar a las poblaciones del sureste de su país golpeadas por los sismos. Kerem Bürsin, de la serie Love is in the air, también tiene posts relacionados con la ayuda humanitaria para brindar a los turcos y sirios, al igual que la bella Tuba Büyüküstün, de La hija del embajador, se ha solidarizado con sus connacionales ante el duro momento que viven.

Demet Özdemir, protagonista de telenovelas como Pájaro soñador o Mi hogar, mi destino, se manifestó de Twitter.

Geçmiş olsun Türkiye 🇹🇷 — Demet Özdemir (@dmtzdmr) February 6, 2023

Alejandro Sanz compartió en Instagram stories una imagen en negro con las banderas de Turquía y Siria. Con esto, el cantautor español se solidarizó con las víctimas de los sismos.

Antonio Banderas compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la zona afectada con un moño negro y dedicó unas palabras de solidaridad. “Un abrazo solidario al pueblo turco y sirio. Todo el ánimo para ellos por la tragedia que les ha azotado durante las últimas horas”, escribió el actor de Hollywood.

Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi, también fue una de las celebridades que reaccionó a la catástrofe que azotó a Turquía y Siria. La influencer compartió un post sobre como ayudar a las personas afectadas por los sismos y agregó un par de emojis.

©@antonelaroccuzzo



Antonela Roccuzzo y su reacción al sismo

