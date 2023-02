Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, niegan supuesto ataque de ansiedad

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía parece estar más fuerte que nunca a pesar de los rumores que circulaban hace unos días sobre lo mucho que le habría afectado a ella la colaboración que Shakira hizo con Bizarrap. Se hablaba de un ataque de ansiedad y lo mal que lo estaba pasando al grado de refugiarse de todo y evitar salir a la calle. Este fin de semana, Clara y Piqué callaron todos esos rumores cuando se les vio caminando por las calles de Barcelona muy sonrientes y tomados de la mano.

La pareja estaba feliz a su paso por la calle Muntaner, en donde se ubica el departamento de Piqué. Fue ahí cuando un reportero de Europa Press logró captarlos. Ambos echaron a reír cuando les preguntaron sobre el supuesto ataque de ansiedad que habría tenido Clara. “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”, respondió Piqué asombrado por lo que se ha dicho sobre ella.

Clara llevaba un jumpsuit gris con abrigo negro y bolsa a juego. El cabello suelto y unas gafas de sol que no ocultaban su sonrisa y la alegría de pasar el día junto a su novio. Piqué, más relajado, vestía pantalón claro con tenis blancos, playera oversized gris y chaqueta de mezclilla.

Sin soltarse, siguieron caminando hasta el edificio habitacional. Sin embargo, llamó la atención que con sus pasos apresurados, Clara, quien iba detrás de Piqué, se golpeó con una señal de tránsito. Aunque fue un golpe notorio, Piqué no dejó de caminar con ella de la mano, para abrazarla después de unos pasos.

Al final, se les cuestionó si era cierto que los padres de Piqué, quienes aún viven en la propiedad continua a la casa de Shakira, ya estaban cansados de las fiestas de la colombiana. Y es que, al igual que Gerard, celebró su cumpleaños el jueves pasado y días antes ha recibido a decenas de fans a las afueras de su hogar para cantar su exitoso Music Session #53.

“Oye, es normal”, respondió Clara. Piqué optó por desviar la pregunta. En cambio aseguró: “Sí, estamos bien. Muy bien, la verdad”.

El cumpleaños de Clara Chía

Una de las preguntas que quedó sin resolver fue sobre el cumpleaños de Clara Chía. Mientras varios medios aseguran que estaría celebrando sus 24 años este martes siete de febrero, la pareja explicó que no sería hoy cuando soplara las velitas en su pastel.

“¿Cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado?”, dijo Piqué mientras Clara reía por la pregunta. “¿Qué dices? No es mañana”, agregó él, pero no reveló la fecha real del cumpleaños de su chica. “Ha estado bien intentarlo”, dijo.

A pesar de negar la fecha, algunos internautas suponen que lo manejaron así porque querían evitar la presencia de la gente o la prensa detrás de ellos en este día.