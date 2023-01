Piqué y Clara Chía reaparecen juntos por primera vez tras la ‘bomba’ musical de Shakira

El mencionado usuario de Twitter mencionó en una de sus publicaciones que gran parte de la jornada de futbol el pasado fin de semana, Gerard estuvo muy atento a su móvil. “Piqué no paraba de mirar el teléfono, y se pasaba todo el rato en Twitter… Aquí lo grabé en video”, escribió. “Vive con el miedo de que @shakira saque otra canción”, agregó bromista. No sería para nada extraño que el exfutbolista haya estado pendiente debido a que más tarde recogería a sus hijos en la casa de su ex.

Piqué no paraba de mirar el teléfono, y se pasaba todo el rato en Twitter… Aquí lo grabé en video.

Vive con el miedo de que @shakira saque otra canción 👀😂 pic.twitter.com/RzxFe4P61x — Isaac Moraleja (@IsaacMoraleja) January 25, 2023