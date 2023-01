Shakira y Gerard Piqué, un poco de calma en casa durante el cumpleaños de Sasha

Entre una mediática separación, Shakira y Gerad Piqué tuvieron un momento de tregua por el cumpleaños número ocho de su hijo menor, Sasha. Este domingo, el pequeño cumplió ocho años y los festejos en su honor no pararon en su casa en Barcelona. Por la mañana, Piqué llegó por la mañana a por su hijo, entrando por la casa de sus padres para poder celebrar con el pequeño este día.

Los fans de la colombiana, que desde hace semanas han estado a la puerta de su hogar cantando su éxito Music Session #53, fueron testigo de la llegada del ex jugador del Barcelona. Momentos después, salió de la casa junto a sus hijos y sus padres iban detrás en un auto diferente.

Piqué celebró este gran día para su hijo fuera de casa, quizá llevándolos a comer y a divertirse un poco antes de regresar por la tarde para la fiesta que le esperaba a Sasha, esta vez en la casa de mamá.

Por ningún lado hubo señales de Clara Chía, al menos no en los alrededores de la casa que la cantante colombiana tiene junto a la que habitan sus suegros. Sin embargo, Piqué y Shakira no parecen haber tenido contacto entre los festejos del pequeño, manteniendo una distancia cordial lejos de peleas para no marcar con ellas el día del niño.

La fiesta de Sasha junto a mamá

Con pastel y algunos amiguitos de Sasha, Shakira celebró la fiesta de cumpleaños de su hijo más pequeño. Hubo mucha animación para él, tal como se pudo ver la semana pasada, cuando la intérprete de Monotonía festejó el décimo cumpleaños de su primogénito, Milan.

Otro cumpleaños, dos caminos diferentes y una canción pendiente

Los festejos para Shakira y Piqué aún no terminan. Curiosamente, los dos cumplen años el próximo dos de febrero aunque con una década de diferencia. Mientras ella celebra 46 años, él soplará 36 velitas ese mismo día.