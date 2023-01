El conmovedor mensaje de Khloé Kardashian a su exsuegra fallecida: ‘Sé que te volveré a ver’

A inicios de este mes, Tristan Thompson perdió a su madre, la señora Andrea Thompson. Aunque el jugador de los Chicago Bulls ya no tiene una relación amorosa con Khloé Kardashian, esta se solidarizó con él y lo apoyó en los momentos más duros. Incluso, la estrella de The Kardashians viajó con el padre de sus hijos a Toronto, Canadá, para acompañarlo a despedir a su madre, quien sufrió un infarto mientras se encontraba en su casa, en dicha ciudad canadiense.

Khloé con Andrea Thompson y su hija True

A casi tres semanas del trágico suceso, Khloé usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto, dejando ver la excelente relación que tenía con Andrea Thompson. Aunque Khloé y Tristan se separaron hace más de un año, ella y Andrea seguían teniendo una relación como de nuera y suegra; además de que Andrea fue una abuela cariñosa con True, de cuatro años, y Bruno de cinco meses.

“He estado evitando esto... Evitar aceptar esto es real. Tengo tanto que decir pero nada en absoluto... Tengo tantas emociones y aún así me siento insensible. La vida puede ser brutalmente injusta a veces y este ha sido uno de los momentos más difíciles en muchas de nuestras vidas”, se lee en la primera parte del texto de Khloé.

Khloé con la madre de Tristan y el exjugador

“Pero al mismo tiempo, me siento afortunada de tener a alguien que hace decir adiós tan increíblemente difícil. Tan difícil que estoy eligiendo no decir adiós para siempre porque eso es algo que no puedo entender. Las despedidas para siempre son algo en lo que no creo”.

“Sé que te volveré a ver. Sé que volveré a escuchar tu dulce voz y tu risa contagiosa. Sé que voy a sentir ese abrazo tuyo. Te volveré a ver con los muchos que se han ido antes de ti que extraño, amo y aprecio desesperadamente. Así que, estoy eligiendo decir, que hasta que te vea de nuevo en el cielo, te extraño y seguiré extrañándote más y más cada día”.

“Sé que estás con nuestro Señor y salvador. Sé que te estás regocijando allá arriba. Bailando y cantando y probablemente gritando “¡quién hace eso!”, porque estamos llorando por tu pérdida. Al mismo tiempo, sé que nunca quisiste dejar a tus chicos. Ellos son todo tu mundo. Aprenderán a convivir con el agujero en el corazón porque son unas guerreras al igual que su mami guerrera”.

La promesa de Khloé a Andrea Thopmson

En estas palabras en memoria de su exsuegra, Khloé también le prometió que no dejarán desamparado a Amari, el hermano mejor de Tristan. El chico de 16 años padece epilepsia y requiere de atenciones y cuidados especiales. “Te prometo que Amari estará perfectamente bien. Todos lo cuidaremos, lo ayudaremos y lo protegeremos. Tus chicos estarán bien porque tienen a su ángel guardián a su lado”, indicó.

Para concluir, Khloé añadió a su emotivo mensaje un versículo de la Biblia. “Así que contigo: Ahora es tu momento de dolor, pero te volveré a ver y te alegrarás, y nadie te quitará tu alegría. Juan 16:22”.