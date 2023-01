Amanda Dudamel explica por qué no abrazó a R’Bonney Gabriel en Miss Universo

A poco más de una semana de la edición 71º de Miss Universo, todavía se sigue hablando del certamen en el que R’Bonney Gabriel, representante de USA, fue coronada como la flamante ganadora. Sin embargo, para el grueso de los latinos, Amanda Dudamel debió erigirse como la nueva reina de 2023 y los aplausos aún continúan en favor de la Miss Venezuela, quien ocupó el honroso segundo lugar.

Días previos de su regreso a su país natal, en dónde ha tenido un caluroso recibimiento, Amanda Dudamel concedió una entrevista para La HORA ¡HOLA! de ¡HOLA! TV, en la cual se sinceró al hablar sobre lo que sintió durante los segundos previos al anuncio de la corona, su sentir al respecto de la Miss Universo y la confusión que rodeó su cabeza al escuchar el veredicto final de los jueces el pasado 14 de enero en New Orleans. “Estábamos esperando que nos dijeran quién había ganado, era todo muy confuso. Yo me fui hacia un lado, me hubiera encantado poder abrazarla y felicitarla”, señaló comentó la virreina a Natasha Cheij.

